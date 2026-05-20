Inversiones "históricas" en Cangas de Onís por valor de 1,1 millones con fondos propios para atender demandas vecinales y mejorar infraestructuras

El Ayuntamiento de Cangas de Onís aprobó en el último pleno municipal, celebrado este martes, una modificación de crédito por importe de 1.137.000 euros destinada a ejecutar una importante batería de inversiones y actuaciones consideradas prioritarias para el municipio. Se trata de obras necesarias, muchas de ellas reclamadas desde hace años por los vecinos y vecinas de diferentes pueblos y núcleos del concejo, que serán financiadas íntegramente con fondos municipales procedentes del remanente líquido de tesorería.

El equipo de gobierno, liderado por el popular José Manuel González Castro, destaca que este paquete de inversiones responde "al compromiso de seguir mejorando los servicios públicos, reforzando la seguridad y actuando sobre infraestructuras básicas que son fundamentales para garantizar la calidad de vida en el medio rural".

Campu Les Vares, una obra estratégica

Entre las actuaciones más importantes se encuentra la urbanización de Campu Les Vares, en el barrio de Cangas de Arriba, con una inversión de 500.000 euros, una obra estratégica para mejorar este entorno y dar respuesta a una demanda histórica vinculada al desarrollo y ordenación de esta zona. También destacan las actuaciones previstas en la red viaria rural, especialmente la corrección del hundimiento en el camino de Llueves, con 180.000 euros, una intervención considerada urgente por motivos de seguridad y accesibilidad, así como el acondicionamiento de los accesos a Miyar y Cebia.

Cangas de Onís. / J. M. Carbajal

Desde el Ayuntamiento subrayan que estas inversiones en caminos y vías públicas son "fundamentales para garantizar las comunicaciones en los pueblos, facilitar el día a día de los vecinos y apoyar la actividad ganadera y agrícola, especialmente en las zonas rurales del concejo". A ello se suma "una partida adicional de 100.000 euros destinada a reparaciones en caminos y vías públicas, con el objetivo de poder actuar de forma ágil ante nuevas necesidades que vayan surgiendo", señalan.

Mejoras en seguridad y espacios públicos

La modificación presupuestaria también contempla mejoras en seguridad y espacios públicos, como la instalación de cámaras y alarma en dependencias de la Policía Local o la protección de seguridad en la pared de un edificio municipal. Además, se ejecutarán actuaciones para seguir mejorando instalaciones municipales y deportivas, como el mural previsto en el frontón o el acondicionamiento del espacio anexo al polideportivo.

En el ámbito social, cultural y festivo, el expediente incorpora partidas destinadas a reforzar las actividades culturales, apoyar la celebración de San Antoniu y colaborar con la organización de una prueba deportiva de media maratón, iniciativas que contribuyen a dinamizar la vida social y económica del municipio. También se incluye la adquisición de material para la Escuela de Música, apostando por la formación cultural y educativa.

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Gestión económica responsable

El equipo de gobierno apunta que esta modificación de crédito demuestra “una gestión económica responsable que permite transformar el ahorro municipal en inversiones útiles y necesarias para los vecinos”, priorizando actuaciones reales sobre el territorio y atendiendo necesidades que afectan directamente al día a día de la ciudadanía. El expediente será sometido ahora a información pública y continuará su tramitación conforme a la normativa vigente antes de su aprobación definitiva.