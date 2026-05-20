El libro "Xente d'El Mazucu", de Lena Valladares, se presentó con lleno total en la antigua escuela del pueblo

"Xente d'El Mazucu" es el título de un libro de Lena Valladares Llavona, socia de la asociación vecinal El Mazucu Rebulle, entidad organizadora de la presentación oficial de la obra, celebrada días atrás. El acto, celebrado en la antigua escuela del pueblo, arrancó con una nota tradicional: el músico y vecino de El Mazucu Xuacu Amieva abrió la tarde al son de la gaita. A continuación, Silvia del Hoyo leyó un breve discurso de bienvenida y agradecimientos, tras el cual tomó la palabra Priscila Alonso, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Llanes.

El moderador de la velada fue Txema Pires, profesor recién jubilado del instituto de Llanes y antiguo profesor de Lena Valladares. Fue precisamente Pires una de las personas que la animaron a embarcarse en este proyecto. Con su estilo cercano y didáctico, fue desgranando los distintos aspectos del libro, dando paso a que Lena Valladares fuera presentando su obra entre preguntas y respuestas.

Lleno hasta la bandera

La escuela, que funcionó como un improvisado pero acogedor salón de actos, registró un lleno hasta la bandera. Vecinos y vecinas llenaron cada banco y cada rincón para apoyar a la cronista local.

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El broche musical lo puso Xuacu Amieva, que interpretó "Marcha de Brañes" al son de la gaita, acompañado al acordeón por Txema Pires. Los vecinos asistentes también intervinieron en la presentación con anécdotas y recordando momentos que se relatan en el libro.