Llanes concluye la pavimentación del camino de la capilla en Bricia con una inversión de 63.942 euros

El Ayuntamiento de Llanes ha dado por concluidas las obras de pavimentación del camino de la capilla en la localidad de Bricia, una actuación que ha permitido mejorar sustancialmente las condiciones de este vial, que presentaba un firme en mal estado, con baches y agrietamientos. Las obras habían sido adjudicadas por un importe de 63.942,45 euros, dentro de una licitación con varios lotes que también prevé obras de pavimentación en las localidades de Buda, La Pesa y Po.

Los trabajos, promovidos por el Consistorio llanisco, han consistido en la limpieza de los márgenes, el fresado del pavimento existente y la excavación de zanjas para la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento. Posteriormente, se ha extendido una capa de zahorra artificial y se ha procedido al pavimentado con mezcla bituminosa en caliente de 5 centímetros de espesor en todo el recorrido del camino y en las plazoletas anexas.

Respuesta a una demanda vecinal

Además, se han ejecutado losas de hormigón armado de 15 centímetros de espesor en varios puntos del trazado, rematadas con cenefas de adoquín románico envejecido en tono tostado. En cuanto a las infraestructuras subterráneas, se ha instalado una nueva red de saneamiento con tubería de polietileno de alta densidad, se han ejecutado 18 acometidas a viviendas, tres pozos de registro y tres nudos de conexión, mejorando así el servicio en el barrio de La Portilla.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Llanes da respuesta a una demanda vecinal y continúa con su Plan de Mejora de Caminos y Servicios en las parroquias del concejo, apostando por una movilidad más segura y unos servicios públicos de calidad.

"Esta obra era muy necesaria"

El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, ha valorado muy positivamente la conclusión de los trabajos: "Esta obra era muy necesaria para los vecinos de Bricia y del barrio de La Portilla. El camino de la capilla estaba muy deteriorado, con baches y grietas que dificultaban el tránsito y suponían un riesgo. Con esta actuación no solo hemos logrado un firme seguro y duradero, sino que además hemos aprovechado para renovar por completo las redes de agua y saneamiento, que también necesitaban una actualización".

Riestra ha querido destacar el esfuerzo del equipo de gobierno por llegar a todos los núcleos rurales del concejo, declarando que "en Llanes trabajamos para que no solo los cascos urbanos tengan unos servicios de calidad. Nuestros pueblos merecen la misma atención, y por eso seguimos invirtiendo en la mejora de caminos, accesos y servicios básicos. Esta actuación en Bricia es un ejemplo claro de ese compromiso con el mundo rural y con la calidad de vida de todos los llaniscos".

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Las obras fueron visitadas al mediodía de este miércoles por el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, y los ediles de Obras, José Ramón Amor, y de Pueblos, Miguel Ángel Alonso.