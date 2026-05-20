Llanes se convertirá en epicentro de la cultura con la muestra intercultural de cine, educación y archivo MELLA
El evento, que combina educación artística, memoria histórica y homenaje a oficios en extinción, se desarrollará del 26 al 29 de este mes, con acceso gratuito, en varios espacios del concejo
El concejo de Llanes se prepara para acoger una de las citas culturales más completas y diversas del año: la Muestra Intercultural de Cine, Educación y Archivo. Del 26 al 29 de mayo, diferentes espacios emblemáticos del municipio se transformarán en escenarios de debate, recuerdo y vanguardia artística. Bajo el sello de MELLA, todas las actividades programadas serán de acceso libre y completamente gratuitas hasta completar aforo.
La muestra ha sido presentada esta mañana ante la Casa Municipal de Cultura de Llanes, con presencia del alcalde, Enrique Riestra, y del coordinador de la muestra, Sergio Valbuena. MELLA destaca por una propuesta multidisciplinar que combina la educación artística juvenil, la revisión de la memoria histórica, el homenaje a los oficios en extinción y el hermanamiento cultural internacional.
Educación y libertad creativa
El encuentro arrancará el martes 26 de mayo, a las 12:00 horas, en la Casa de Cultura de Llanes, con la inauguración de la exposición “CrEAR”. Esta muestra recoge el trabajo del alumnado de la asignatura de Expresión Artística de 4º de la ESO del IES Llanes. A través de la fotografía, las artes plásticas y el lenguaje audiovisual, la exposición se presenta como un testimonio del crecimiento personal, la autoestima y la libertad creativa de los jóvenes del concejo.
Memoria democrática y represión al magisterio
El miércoles 27 de mayo, a las 19:30 horas, la Casa de Cultura acogerá un plato fuerte: la proyección del aclamado documental “La escuela fusilada”, de Iñaki Pinedo y Daniel Álvarez. La cinta aborda el durísimo proceso de depuración que sufrió el magisterio español durante y después de la Guerra Civil, el mayor contra un colectivo profesional en la historia de España.
El largometraje pone el foco en el caso asturiano y en la doble represión sufrida por las mujeres. El evento contará con un coloquio posterior con la presencia del codirector Iñaki Pinedo y Paco España, y rescatará testimonios vitales como los de la activista Hilda Farfante Gayo o el maestro Paulino Rodríguez.
Réquiem poético por las últimas fareras
El ecuador de la muestra llegará el jueves 28 de mayo, a las 19:30 horas, en un marco incomparable: el Patio de la Casa de Cultura. La sesión multidisciplinar “La luz que nos guía: Canciones al mar” comenzará con el cortometraje de Cristina Rodríguez Paz, un homenaje íntimo y sereno a las últimas mujeres fareras y a un estilo de vida que se extingue.
Tras la proyección, la reconocida cantautora Fee Reega ofrecerá un concierto en directo donde la música dialogará con imágenes del mar y los faros. La velada concluirá con un coloquio con la directora y la compositora.
La conexión internacional con Japón
El cierre de la muestra, el viernes 29 de mayo, se dividirá en dos actos de gran valor antropológico y artístico, a las 18:00 horas, en el Museo del Oriente de Asturias y en colaboración con la Asociación HALLA, se proyectarán las películas domésticas de la Familia de Valentín Díaz de la Vega. Un tesoro audiovisual privado que sale a la luz para convertirse en un documento histórico y sociológico imprescindible sobre la vida cotidiana de la región.
Y a las 20:00 h en el Casino de Llanes, la muestra se internacionaliza con la presentación de “Kotodama: El Camino del Espejo”, un proyecto de cine y arte contemporáneo nacido en Llanes que conecta España y Japón. El público asistirá a la proyección de fragmentos y un "teaser" de esta pieza que une paisajes analógicos, mitología y experimentación visual a cargo de la artista Inari Kūko, cerrando con un coloquio junto a Carla Cañellas y Eugenio Tardón.
Con esta programación, la Muestra Intercultural se consolida como una cita imprescindible para los amantes de la cultura viva, el pensamiento crítico y el patrimonio asturiano.
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