Llanes estrena un punto limpio de proximidad junto al colegio Peña Tú

Llanes cuenta desde comienzos de este mes con un nuevo Punto Limpio de Proximidad en la calle Celso Amieva, junto al colegio público Peña Tú, una instalación destinada a la recogida gratuita y segura de residuos domésticos que requieren un tratamiento especial por su peligrosidad o por su composición.

El nuevo equipamiento, impulsado en colaboración entre Cogersa y el Ayuntamiento de Llanes, permite a los vecinos depositar materiales que no deben tirarse al contenedor convencional y busca mejorar la gestión de estos desechos, favorecer el reciclaje y reducir su impacto ambiental.

Residuos admitidos

En este Punto Limpio de Proximidad se pueden entregar pequeños electrodomésticos, teléfonos, equipos informáticos, aceite de cocina usado, pilas y baterías, así como CDs, DVDs y otros soportes ópticos.

La instalación también admite cápsulas de café de plástico y metal, bombillas de bajo consumo, tubos fluorescentes, lámparas LED, aerosoles, tóneres, cartuchos de tinta y radiografías.

Entre los materiales autorizados figuran además ropa, textiles y calzado, dentro de una relación de residuos domésticos que precisan una gestión diferenciada para facilitar su reciclaje o su tratamiento específico.

Materiales excluidos

Queda expresamente prohibido depositar escombros y residuos de construcción, así como muebles, colchones, maderas y chatarra.

Tampoco se pueden dejar en estas instalaciones restos vegetales de podas y siegas, neumáticos fuera de uso ni plásticos de uso agroganadero.

Impacto ambiental

El Ayuntamiento recuerda que el uso correcto de este servicio de recogida selectiva evita la liberación de sustancias tóxicas al medio ambiente y facilita la recuperación de materiales valiosos presentes, sobre todo, en pequeños aparatos electrónicos.

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El nuevo punto limpio fue visitado esta mañana por los concejales José Ramón Amor, María del Mar García Póo y Mónica Remis, que acudieron a conocer de primera mano el funcionamiento de la instalación.