Peñamellera Baja destina 300.000 euros a mejoras de infraestructuras y servicios
Las obras, que incluyen la mejora de viales e instalaciones municipales, buscan atender las demandas vecinales con financiación propia y del Principado
El Ayuntamiento de Peñamellera Baja pone en marcha la primera fase del plan de inversiones para el ejercicio 2026. La financiación de estas inversiones que supera los 300.000 euros corre a cargo de la propia entidad local y la colaboración de otras consejerías del gobierno del Principado de Asturias.
Las actuaciones más significativas son:
- Sustitución de cubierta en polideportivo municipal.
- Construcción de pérgola en parque de Panes.
- Actuaciones de mejoras de infraestructuras agrarias y desbroces.
- Mejora de viales.
- Mejoras en instalaciones municipales: piscina, campo de futbol, viviendas sociales, etcétera.
Según las autoridades locales, se trata de una serie de actuaciones muy demandadas por los vecinos. El plazo de ejecución es de tres meses y se une a las obras del albergue municipal y el centro residencial de mayores que se encuentran actualmente en ejecución.
La previsión es un nuevo paquete de actuaciones para el último trimestre de proyectos que tiene actualmente en redacción, que intenta "atender las necesidades más demandadas por los vecinos con un gran esfuerzo y un compromiso total por mejorar su vida".
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