Ribadesella acomete la mejora de los viales de Sardéu
La actuación forma parte del plan municipal de caminos rurales
María Terente Nicieza
El Ayuntamiento de Ribadesella ha concluido la primera fase de mejora de los viales de Sardéu. Los trabajos de acondicionamiento y hormigonado de caminos públicos comenzaron el pasado mes de noviembre y se han ido ejecutando con medios propios del ayuntamiento.
En un primer momento, los trabajos se centraron en la limpieza de los caminos y la reapertura de tramos tomados por la maleza y, posteriormente, hormigonando los viales para facilitar el tránsito y hacerlos accesibles para los vecinos.
Además del nuevo pavimento, los caminos han sido ensanchados en diferentes puntos y se ha mejorado el paso por tramos que no se transitaban hasta ahora, a pesar de ser públicos.
Hasta el momento se ha actuado en unos trescientos metros lineales que mejoran notablemente la comunicación viaria en varias zonas dentro del pueblo. La ejecución del proyecto ha supuesto un cambio sustancial en la accesibilidad, en el estado general de los caminos y da la posibilidad de transitar por espacios que, en algunos tramos, no se transitaba.
El ayuntamiento de Ribadesella seguirá actuando, puesto que está previsto acondicionar otro tramo de más de cien metros. Las obras se llevarán a cabo en los próximos meses.
Además, se continuará con el mantenimiento de los ramales que se encuentren en mal estado.
La actuación forma parte del plan de mejora continua de los viales y caminos municipales que se lleva a cabo progresivamente en los pueblos de la zona rural del concejo.
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