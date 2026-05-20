Trece horas sin luz: la caída de un árbol daña un transformador y deja sin suministro a la zona situada entre el puente "romano" y Avalle, en Parres

Trece horas sin luz. Los pueblos y barrios situados entre la zona del puente "romano", en Prestín, y Avalle han permanecido toda la madrugada y la mañana de este miércoles sin energía eléctrica, con el consiguiente trastorno a los vecinos afectados. El corte se prolongó desde las once de la noche del martes hasta más allá del mediodía de este miércoles.

La explicación que ha dado la compañía fue que la caída de un árbol estropeó un transformador, lo que ha obligado a colocar unos generadores para suplirlo. "Ayer nos solidarizamos con Cuba. La verdad es que cuando falta la luz unas horas te das cuenta de lo importante que es la electricidad", ha comentado uno de los afectados.