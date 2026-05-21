Arriondas celebra las fiestas de Santa Rita, que tienen su"día grande" este viernes
El programa de actividades, que comenzó el 11 de este mes y se prolongará hasta el 3 de junio, incluye este viernes, día grande, misa, procesión, bendición de rosas, sesión vermú, pasacalles, juegos infantiles y verbena
Las fiestas en honor a Santa Rita de Arriondas encaran su recta final con un variado programa, que comenzó ya el pasado lunes 11 de mayo. Aunque algunas de las actividades más esperadas, como los tradicionales descensos del Sella y el Pilón, ya han concluido, el calendario festivo se prolonga hasta el 3 de junio con propuestas para todos los públicos.
Lo que ya ha pasado
El pistoletazo de salida se dio los días 11 y 18 de mayo con el taller de teatro "Enredando nel teatro popular asturiano", celebrado en la Casa de Cultura "Benito Pérez Galdós" a las 18:30 horas. El viernes 15 de mayo, el grupo La cruz de Ceares subió a las tablas del mismo escenario con la obra "¿Qué me pasa, doctor?".
El fin de semana del 16 y 17 de mayo estuvo marcado por la emoción de los descensos organizados por el Club Los Rápidos. El sábado 16 se celebró el 50.º Descenso Pilóña‑Sella (Sotu Dueñes‑Arriondas), y el domingo 17 tuvo lugar el 61.º Descenso del Alto Sella, dedicado al Memorial Máximo Llamedo.
También han pasado ya las primeras funciones de teatro inmersivo del grupo "Somos l’Acabose", con la obra "No me cierra la maleta", que el 14 de mayo abrió un ciclo que aún continúa.
Lo que está por llegar
Este jueves 20, a las 20:00 horas, hay una nueva oportunidad de disfrutar del teatro inmersivo en la Casa de Cultura. Las plazas son limitadas a grupos de 15 personas y se requiere inscripción previa.
El gran día dedicado a la patrona será el viernes 22 de mayo. A las 12:00 horas se celebrará la misa en honor a Santa Rita de Casia, seguida de procesión y bendición de rosas. A continuación, la Banda de Gaitas "Conceyu Parres" animará la sesión vermú con un pasacalles. Por la tarde, a las 18:30 horas, los niños mayores de 8 años podrán participar en la "Búsqueda del tesoro", organizada por el Grupo de Participación Infantil con salida desde el local de la calle Juan Carlos I. Ya por la noche, a las 23:30 horas, el Parque de la Llera acogerá la primera verbena popular, amenizada por el Grupo Tekila y DJ Rochu.
El sábado 23 de mayo la fiesta se traslada de nuevo al Parque de la Llera con otra verbena a las 23:30 horas, en esta ocasión a cargo del Grupo La Bamba, DJ Rochu y DJ Jairo Ortal.
El domingo 24 de mayo a las 17:00 horas, los más jóvenes y no tan jóvenes podrán disfrutar de la tradicional Fiesta de la Espuma en el parque.
Teatro inmersivo
El ciclo de teatro inmersivo continuará los días 21, 27 y 29 de mayo, y se despedirá el 3 de junio, siempre a las 20:00 horas en la Casa de Cultura con la obra "No me cierra la maleta".
El Ayuntamiento y las asociaciones organizadoras animan a vecinos y visitantes a participar en las jornadas que quedan por delante, recordando que para el teatro inmersivo es necesaria la inscripción previa en la Casa de Cultura "Benito Pérez Galdós".
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