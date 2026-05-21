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Cangas de Onís intensifica el desbroce de carreteras locales

Uno de los caminos que ha sido objeto de tareas de desbroce.

Uno de los caminos que ha sido objeto de tareas de desbroce. / Cedida

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

"Desde el Ayuntamiento ya estamos trabajando en una nueva campaña de limpieza y desbroce de carreteras y caminos del concejo", señaló el regidor popular José Manuel González Castro, cuyos trabajos a desarrollar consisten en "limpieza de cunetas y márgenes, retirada de maleza, mejora de la seguridad vial y mantenimiento de carreteras locales". Además, el tractor de la Mancomunidad "refuerza estos trabajos en distintas zonas del municipio. A ello se suma el trabajo diario de los jardineros municipales en parques y jardines", añadió el alcalde de Cangas de Onís.

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