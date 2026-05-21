Cangas de Onís intensifica el desbroce de carreteras locales
"Desde el Ayuntamiento ya estamos trabajando en una nueva campaña de limpieza y desbroce de carreteras y caminos del concejo", señaló el regidor popular José Manuel González Castro, cuyos trabajos a desarrollar consisten en "limpieza de cunetas y márgenes, retirada de maleza, mejora de la seguridad vial y mantenimiento de carreteras locales". Además, el tractor de la Mancomunidad "refuerza estos trabajos en distintas zonas del municipio. A ello se suma el trabajo diario de los jardineros municipales en parques y jardines", añadió el alcalde de Cangas de Onís.
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