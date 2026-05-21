Cangas de Onís mejora los caminos del núcleo rural de Intriago

El Ayuntamiento de Cangas de Onís, que lidera el regidor popular José Manuel González Castro, continúa avanzando en su compromiso con la mejora de las infraestructuras en la zona rural del concejo con el arreglo y asfaltado de varios caminos, en esta ocasión en el pueblo de Intriago, una actuación muy demandada por los vecinos desde hace años.

Los trabajos, que ya son una realidad, consisten en el aglomerado y acondicionamiento de diferentes viales que presentaban un importante deterioro y que dificultaban el día a día de quienes viven y trabajan en la zona. Con esta intervención, el Ayuntamiento da respuesta a una petición histórica de los vecinos de Intriago, mejorando la seguridad, la accesibilidad y la calidad de vida en el núcleo rural.

La actuación cuenta con una inversión superior a los 50.000 euros, financiada conjuntamente por el Ayuntamiento de Cangas de Onís y el Organismo Autónomo Parques Nacionales, dentro del compromiso institucional por seguir mejorando las infraestructuras y servicios de los pueblos del concejo.

Desde el Consistorio se destaca el esfuerzo continuo que se está realizando para atender las necesidades de las parroquias y núcleos rurales, apostando por inversiones útiles y necesarias que contribuyan a fijar población y garantizar unos servicios dignos en el entorno rural. “Los vecinos de Intriago llevaban mucho tiempo reclamando esta actuación y hoy podemos decir que es una realidad. Cumplimos con hechos, no con palabras. Nuestro trabajo es escuchar a los vecinos y resolver sus problemas”, señalan desde el Ayuntamiento.

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El equipo de gobierno "reafirma así su compromiso con el mantenimiento y mejora de los caminos rurales del municipio, consciente de la importancia que estas infraestructuras tienen para la vida diaria, la actividad ganadera y el desarrollo de los pueblos del concejo", aseguran.