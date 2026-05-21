La canguesa Ruth Olivera, bronce en el Nacional de Kobudo
La canguesa Ruth Olivera Valdés, integrante de la selección autonómica del Principado de Asturias, participó en la decimotercera edición del Campeonato de España de Kobudo y Goshin, evento organizado por la Real Federación Española de Karate y Disciplinas Asociadas, que se celebró en el pabellón 'Álex Yepes', en la localidad de Cieza (Murcia), este pasado sábado, 16 de mayo, donde logró la medalla de bronce en kata individual juvenil mixto de Kobudo, siendo el oro para la catalana Victoria Rodríguez Rivero y el metal de plata para el gallego Álvaro Sánchez Suárez. La delegación asturiana regresó del Nacional con 33 preseas (7 de oro, 12 de plata y 14 de bronce).
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