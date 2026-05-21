El libro sobre la historia de la Media maratón Ruta de la Reconquista ya está en la calle
Se vende a 10 euros y todo lo recaudado se destinará a la Asociación "El Ángel de Javi"
Acaba de salir el libro "Ruta de la Reconquista, Historia de una media maratón, 1988- 2025", escrito por Luis Alberto Salcines -Hijo Adoptivo de Cangas de Onís y el único corredor que ha participado en todas las ediciones de la Media maratón Ruta de la Reconquista- y Toni Fernández -cofundador y expresidente del Club Cangas de Onís Atletismo-. Será presentado el jueves, 28 de mayo a las 19.30, en el salón de actos del Ayuntamiento de Cangas de Onís.
La obra se venderá a un precio de 10 euros y toda la recaudación será donada para la Asociación "El Ángel de Javi", quién colabora en la investigación y la lucha contra el síndrome de NEDAMSS, una enfermedad rara. El volumen fue patrocinado por el Ayuntamiento de Cangas de Onís, que lidera el regidor popular José Manuel González Castro, y por el Club Cangas de Onís Atletismo.
Por otro lado, la XXXVIII Media maratón EDP-Ruta de la Reconquista, completó hace escasas fechas el cupo máximo de 1.200 inscritos -tras haber ampliado las inscripciones para otros 300 dorsales, se disputará el próximo día 30 de mayo, a partir de las 17.30 horas, con el tradicional recorrido Cangas de Onís-Real Sitio de Covadonga-Cangas de Onís. Se trata de la decana de ese tipo de carreras en ruta de cuantas se celebran en la comunidad autónoma del Principado de Asturias.
La organización está a cargo del Club Cangas de Onís Atletismo, en colaboración con el Patronato Deportivo Municipal y el Ayuntamiento cangués. En la pasada edición de 2025 resultó vencedor el cántabro Bruno Villazón Sosa (Club Atletismo Camargo), completando el tradicional y espectacular trazado de 21.097 metros con un tiempo de 1 hora 8 minutos y 54 segundos; en tanto, en la categoría femenina la ganadora fue la también cántabra Irene Pelayo González (Atletismo Piélagos).
El récord de la prueba establecido en el año 2021 por Nuno Costa se mantiene en 1 hora 6 minutos y 05 segundos. Por detrás de Villazón, en segunda posición, quedó el gallego Ismael Viéitez Porto (Regimiento Infantería Príncipe número 3), quien hizo la "Ruta de la Reconquista" en 1 hora 9 minutos y 55 segundos; y en tercera posición, el ovetense de La Cerezal Team de Ribadesella, Marco García Brandido, con 1 hora 10 minutos y 5 segundos.
La cántabra, Irene Pelayo González (Atletismo Piélagos), campeona de España de maratón en 2023, dejó su estela en la “Ruta de la Reconquista” el año pasado 2025 con un registro de 1 hora 16 minutos y 16 segundos, aunque lejos del récord femenino de la prueba, en poder de Paula Mayobre (1 hora 14' 14"). Tercera absoluta en mujeres sería María Suárez García, del Club Oriente Atletismo, con un tiempo de 1 hora 23 minutos y 48 segundos.
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