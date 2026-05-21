Limpieza de señales vandalizadas en Cangas de Onís

Operarios del Ayuntamiento de Cangas de Onís procedían estos días a la retirada de decenas de adhesivos en los paneles informativos, y también en las señales vandalizadas, del entorno del Puente Romano, a la vera del río Sella. Además, se ha dado mano de pintura a las artesanales farolas que se localizan en la calle Campeones Cangueses del Sella, colindantes con el jardín de los Reyes Caudillos, que estaban desconchadas desde hace algún tiempo a causa de la climatología reinante.