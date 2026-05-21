Mejoras de la Confederación Hidrográfica en el río Sella, a su paso por el núcleo de Les Roces (Cangas de Onís)

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico trabaja en la mejora de la capacidad de desagüe del río Sella en las inmediaciones del pueblo de Les Roces, en el término municipal de Cangas de Onís.

Las tareas consisten en la retirada de elementos que obstaculizan el paso del agua, como acumulaciones de troncos y restos vegetales, así como en labores selectivas sobre la vegetación de ribera. Con estas labores se recupera la capacidad de desagüe ordinaria del cauce, reduciendo el riesgo de pequeños desbordamientos durante crecidas moderadas.

Los trabajos se desarrollan a lo largo de un tramo de 50 metros y cuentan con un presupuesto de 7.000 euros. Estas mejoras forman parte del programa de conservación y mantenimiento de cauces que ejecuta la CH Cantábrico, en el ámbito de sus competencias en el entorno rural.

En los tramos urbanos, la competencia para intervenir en los cauces corresponde a los Ayuntamientos. Asimismo, esas actuaciones contribuyen a la mejora del estado ecológico de los ríos y se enmarcan dentro de los objetivos de la planificación hidrológica y la gestión del riesgo de inundación.

La Confederación recuerda "que las denominadas coloquialmente como “limpiezas” de cauces —retirada de elementos que obstruyen el paso del agua, como troncos o sedimentos— tienen un efecto limitado frente a grandes crecidas, ya que su eficacia se centra en prevenir desbordamientos ante incrementos moderados de caudal".

Por ello, la reducción del riesgo de inundación requiere un conjunto más amplio de medidas, entre las que cobra especial importancia evitar la ocupación de las zonas inundables —más información en Conservación y mantenimiento de cauces (limpiezas de cauces) y en Protección frente a inundaciones—.

Además de la retirada de elementos que obstruyen los cauces, la Confederación desarrolla actuaciones orientadas a mejorar las condiciones ambientales de los ríos, como la recuperación de la vegetación de ribera, la eliminación de azudes en desuso y el control de las especies invasoras.

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El año pasado, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico destinó 5,9 millones de euros a trabajos de conservación y mantenimiento de cauces en 263 actuaciones distribuidas por 100 municipios.