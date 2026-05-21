Las nonagenarias Sara Bouzán Pardo y Cándida Amparo Quesada Caso, homenajeadas en el I Encuentro Intervecinal de los Mayores de Ribadesella

Sara Bouzán Pardo y Cándida Amparo Quesada Caso, dos riosellanas nonagenarias, fueron las homenajeadas este viernes en el I Encuentro Intervecinal de los Mayores de Ribadesella. Ambas son de El Cobayu y tienen 93 años.

El acto, celebrado en Tereñes, incluyó una visita por la localidad guiada por la alcaldesa de barrio, Carmen Sánchez Cifuentes y varios vecinos de la localidad. Tras la visita, los más de doscientos asistentes, disfrutaron de una paella popular, seguida de baile con orquesta. Sara y Cándida recibieron de manos del alcalde de Ribadesella, Paulo García, un ramo de flores y una placa conmemorativa del homenaje.

Diplomas a los que cumplieron 65 años

Los participantes en la visita guiada visitaron, junto al concejal de Servicios Sociales, Santiago Traviesa; y el alcalde, Paulo García, la capilla de la Virgen de las Nieves, el Cimat, el antiguo lavadero, los hórreos que se conservan, el paseo hacia los acantilados e incluso un llagar artesano donde pusieron probar la sidra.

Además de las nonagenarias homenajeadas, se entregaron diplomas a las seis personas que cumplieron sesenta y cinco años desde la última edición de la semana de mayores de Ribadesella. Carmen Martino, María Elena Cabrera, José Antonio Cerra, José Luis Cuevas, José Carlos Pérez e Isabel Valle, recibieron un diploma por este motivo.

XXIX Semana de los mayores

El I Encuentro Intervecinal de los Mayores de Ribadesella puso el broche de oro a la XXIX Semana de los Mayores de Ribadesella. Se trata de un evento impulsado desde el Ayuntamiento de Ribadesella en el marco del programa de la Soledad No Deseada, con el objetivo de que las personas mayores del concejo conecten y compartan experiencias entre ellas, abordando así uno de los puntos clave del programa de prevención y abordaje de la Soledad No Deseada (SND).

La estrategia local de la SND arrancó en diciembre con la feria experiencial Reseia, que logró concentrar a 107 personas, siendo el primer hito público del proyecto y al que da continuidad el encuentro intervecinal celebrado este jueves.

"Juntarse"

De aquella feria surgieron varias ideas, entre ellas "Juntarse" que proponía que los participantes fueran colaboradores directos del proyecto para realizar este tipo de encuentros. Eso se materializó este jueves en Tereñes, como una oportunidad de encuentro entre vecinos, de recuperar las relaciones de pueblo.

Noticias relacionadas

Al acto acudieron también los concejales Pablo García, Leticia Cué, Alejandro Alonso y Belén Fernández. El evento contó con el apoyo de voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de Ribadesella. Ana Fernández Zapico, coordinadora del equipo de Servicios Sociales Territorial del Área, también hizo acto de presencia en Tereñes.