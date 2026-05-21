Ribadedeva inicia los trámites para construir 400 viviendas protegidas y un polígono industrial

Construir 400 viviendas de protección oficial (VPO) y un polígono industrial es el objetivo que se ha marcado el equipo de gobierno de Ribadedeva, que encabeza Jorge Martínez. El primer paso ya está dado: el Ayuntamiento presentó esta semana ante el Gobierno del Principado la solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica (EIA) para modificar su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), un trámite que convierte en oficial el proyecto con el que el concejo aspira a ganar más de 120.000 metros cuadrados de suelo destinados a uso industrial y residencial protegido.

La petición, formalizada este miércoles, supone el primer escalón administrativo de una iniciativa que el Regidor avanzó hace meses y que ahora comienza su recorrido ante las instituciones autonómicas. El plazo estimado para completar toda la tramitación urbanística se sitúa entre año y medio y dos años, periodo tras el cual podrían comenzar las actividades en los nuevos terrenos, según fuentes municipales.

Un proyecto necesario

"Estamos cumpliendo los plazos que nos marcamos. Este trámite es el primero de los pasos formales y lo damos hoy con la convicción de que este proyecto es necesario, viable y respetuoso con Ribadedeva", afirma Jorge Martínez. Será "la transformación urbana y económica más ambiciosa en décadas".

La Evaluación Ambiental Estratégica es el mecanismo que exige la legislación vigente para analizar el impacto medioambiental de cualquier planeamiento urbanístico antes de su aprobación definitiva. Con la presentación de esta solicitud, el Ayuntamiento acredita que el proyecto reúne los requisitos para iniciar el proceso y, al mismo tiempo, subraya su intención de que el desarrollo sea compatible con el entorno natural del concejo.

Dos grandes bloques

La modificación puntual del PGOU afecta a una superficie total superior a los 120.000 metros cuadrados y se articula en dos grandes bloques. Por un lado, más de 60.000 metros cuadrados se destinarán a un polígono industrial pensado para acoger tanto a empresas locales que necesitan ampliar su actividad como a nuevos emprendedores y negocios externos interesados en instalarse en el concejo. El diseño contempla naves de diferentes dimensiones, orientadas tanto a grandes operadores del sector servicios y la industria sostenible como a pequeños empresarios de la zona.

Por otro lado, una superficie equivalente se reserva para vivienda de protección oficial, donde se prevé la construcción de más de 400 viviendas a precios asequibles. Estas estarán dirigidas a jóvenes, familias y cualquier persona que cumpla los requisitos de la VPO, con la residencia efectiva en el municipio como condición. El Ayuntamiento señala que existirán opciones tanto de alquiler como de compra.

Financiación público-privada

Ribadedeva carece actualmente de polígono industrial y de suelo habilitado para vivienda protegida, una carencia que, según el gobierno local, ha provocado la marcha de familias y empresas hacia municipios limítrofes. El proyecto presentado nace precisamente de esa necesidad y aspira a revertir la tendencia, ofreciendo a los vecinos un municipio donde puedan "vivir, trabajar y crecer sin tener que irse".

El desarrollo contará con financiación mixta público-privada, aprovechará la conexión directa del concejo con la autovía del Cantábrico (A-8) y, según asegura el equipo de gobierno local, se ha diseñado para ser respetuoso con el entorno urbano y paisajístico de Ribadedeva.

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Colaboración institucional

El Ayuntamiento trabaja en coordinación con el Principado de Asturias y con los ministerios de Industria y Vivienda del Gobierno de España, cuyos equipos técnicos han mostrado su disposición a acompañar el proceso. La solicitud presentada esta semana es el primer eslabón de esa colaboración institucional y abre formalmente la vía para que el concejo pueda transformar su realidad urbana y económica después de décadas sin grandes actuaciones de este calado.