Cangas de Onís honra a sus empleados municipales y a las trabajadoras jubiladas en la festividad de Santa Rita
Homenaje a las funcionarias María Manero Alegre y Elena García Quintana con motivo de su retiro
El Ayuntamiento de Cangas de Onís ha organizado un almuerzo muy especial, en el restaurante Villa María-El Campanu, junto a trabajadores municipales, colaboradores y jubilados, con motivo de la fiesta de Santa Rita, patrona de los funcionarios. Fue un encuentro para "agradecer el esfuerzo, la dedicación y la vocación de servicio público de todas las personas que, cada día, trabajan por Cangas de Onís", señaló el alcalde José Manuel González Castro (PP). Además, se les tributó un homenaje a dos funcionarias jubiladas, María Manero Alegre (interventora) y Elena García Quintana (tesorera).
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