Fernando Mora revela los "secretos" de los hórreos en Santianes del Agua (Ribadesella)

El arqueólogo Fernando Mora, de la asociación del Hórreo Asturiano "Baxo’l Horru", capitaneó ayer la ruta guiada por la localidad de Santianes del Agua, en Ribadesella. En ese pueblo riosellano hay 14 hórreos.

La actividad, que se ha realizado también en otras localidades de la región, se desarrolla en el marco del programa «Asturies: Cultura en Rede-Cultura Tradicional» y tiene como objetivo principal acercarse al patrimonio tradicional y entender la importancia de los hórreos en el paisaje de Asturias. Asistieron a la ruta guiada una veintena de vecinos; entre ellos el alcalde riosellano, Paulo García.