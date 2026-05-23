Graduación de bachilleres en el instituto Rey Pelayo de Cangas de Onís

Los salones del restaurante Finca Villa María-El Campanu, en la ciudad de Cangas de Onís, acogieron en la tarde de ayer, viernes, el acto de Graduación de alumnos y alumnas de 2º de Bachillerato del curso 2025/26 que culminaron la Educación Secundaria en el instituto Rey Pelayo e inician una nueva etapa de sus vidas, continuando, la mayoría de ellos, estudios y formación en la Universidad. El evento estuvo marcado por la emoción y arropados por un buen número de familiares, no solo cangueses, sino también de otros concejos de la comarca del oriente del Principado de Asturias.