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Graduación de bachilleres en el instituto Rey Pelayo de Cangas de Onís

La ceremonia reunió a numerosos familiares y amigos de los jóvenes que inician una nueva etapa en sus vidas

Algunas graduadas con Mención de Honor, posan junto al profesor de Lengua, Juan Claudio.

Algunas graduadas con Mención de Honor, posan junto al profesor de Lengua, Juan Claudio. / R. J. M. C.

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Los salones del restaurante Finca Villa María-El Campanu, en la ciudad de Cangas de Onís, acogieron en la tarde de ayer, viernes, el acto de Graduación de alumnos y alumnas de 2º de Bachillerato del curso 2025/26 que culminaron la Educación Secundaria en el instituto Rey Pelayo e inician una nueva etapa de sus vidas, continuando, la mayoría de ellos, estudios y formación en la Universidad. El evento estuvo marcado por la emoción y arropados por un buen número de familiares, no solo cangueses, sino también de otros concejos de la comarca del oriente del Principado de Asturias.

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