Un informe policial alerta de "riesgo para la circulación" en el acceso de Enol a La Tiese, en estado deplorable

La carretera CO-4, que une Covadonga y el aparcamiento de Buferrera, en los Lagos, será objeto de obras de reparación y mejora en varios tramos, pero no el que discurre entre el lago Enol y La Tiese, junto al lago La Ercina, una reclamación histórica del Ayuntamiento de Cangas de Onís desoída por el Gobierno del Principado. Este trayecto se encuentra en un estado deplorable, tal y como reveló un informe elaborado por la Policía local, remitido a las autoridades de espacios protegido en julio de 2024, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA.

El informe recoge la existencia de "varios y notables desperfectos en los diferentes viales que discurren por el parque nacional de Picos de Europa. En el tramo que une Enol y La Tiese, de unos 1.250 metros de longitud y 5 de ancho, se apreciaban ya entonces "numerosas imperfecciones en la vía, como baches en la calzada de rodadura, hundimientos de los arcenes, y rotura y perdida del material del pavimento, lo que dificulta el tránsito de vehículos y viandantes por dicho vial, pudiendo generar riesgo para la circulación".

"Riesgo para la circulación"

El documento cita también el mal estado del de acceso desde Les Veleres a la Vega de Enol, un tramo de pista de grava de unos 900 metros de longitud y 3,5 metros ancho. La Policía local también considera en este caso que existe "riesgo para la circulación" y apuntaba la posibilidad de que se puedan generar desperfectos en los vehículos.

Por otro lado, el proyecto de mejora del tramo del lago Enol a La Tiese, impulsado por el Servicio de Conservación de Carreteras del Principado, ha sido informado favorablemente por el parque nacional. El dictamen da luz verde a unas obras que contemplan la reparación de asentamientos del firme en once tramos, la sustitución de cunetas deterioradas por una nueva rigola de hormigón, la instalación de drenajes profundos y el recrecido de una escollera en Covadonga.

El presupuesto de licitación asciende a 690.963 euros y el plazo de ejecución es de 7 meses. El informe subraya que la carretera discurre íntegramente por la denominada "zona de uso especial" del Parque, lo que somete cualquier intervención a un estricto régimen normativo. Así, por ejemplo, la barrera de seguridad deberá ser de alma metálica forrada de madera, como la existente, y no de plástico reciclado imitando madera como planteaba inicialmente el proyecto.

El proyecto original describía en su memoria una barrera de plástico reciclado imitando madera y acero. Pero en el anejo de condiciones ambientales, el texto asumía lo informado por el Parque en octubre de 2024: una barrera homologada con alma metálica forrada de madera. El informe resuelve la contradicción dando prioridad a esta última opción y añade que la solución de madera y acero "supondrá una mejora estética al no desentonar con la actualmente existente".

Más allá de esta exigencia, el Parque impone un decálogo de condiciones para hacer compatible la obra con la conservación de un espacio protegido de alto valor ecológico y paisajístico. No se podrá modificar el trazado ni incrementar las dimensiones de la vía o sus cunetas. La escollera recrecida en las proximidades de la basílica de Covadonga deberá utilizar piedra caliza de tonalidad gris "Picos de Europa" procedente de cantera autorizada fuera del Parque. La pantalla de contención se pintará con tonos mates grises o verdes oscuros, y se plantarán ejemplares de hiedra en su base para su integración.

El texto señala que la actual cuneta revestida de piedra "tiene más de veinticinco años", admite que está deteriorada por el paso de vehículos pesados, y lamenta "la pérdida de excelencia desde el punto de vista paisajístico" que supondrá su sustitución por hormigón. El Parque solicita que se reconsidere el uso de piedra caliza del tono característico de la zona, si bien con mejor agarre de las lascas a una base de hormigón. El proyecto, sin embargo, mantiene la rigola de hormigón, una opción que el informe asume como criterio del promotor.

"Alta siniestralidad potencial"

El proyecto solo contempla el repintado de las marcas viales en los 380 metros donde se repondrá el firme, pero el parque sugiere extender esa actuación a todo el tramo entre Covadonga y el desagüe del lago Enol, dada la alta siniestralidad potencial por nieblas densas, lluvias frecuentes y la presencia de conductores poco experimentados.

Queda pendiente, además, una reivindicación que el Parque planteó en octubre de 2024 y que el proyecto no ha podido abordar por no estar incluida en el tramo de actuación: la supresión de un paso de agua que vierte directamente al lago Enol, procedente del lavado de la calzada, y que contribuye a los procesos de eutrofización de esta masa de agua oligotrófica. El informe recuerda la necesidad de acometer esta obra en el futuro, al considerar que depende del mismo servicio promotor y resulta "imprescindible para moderar los procesos de eutrofización del lago Enol".

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Las obras, en su conjunto, se ejecutarán bajo un riguroso control ambiental. No se abrirán nuevos accesos, no se actuará sobre ningún árbol sin autorización expresa, los residuos se trasladarán a vertederos fuera del Parque y la maquinaria deberá estar en perfecto estado para evitar derrames. Los trabajos que generen calor se suspenderán si la temperatura supera los 30 grados, la humedad baja del 30% o el viento sopla a más de 30 kilómetros por hora. Y el agua no podrá tomarse de los ríos ni arroyos del parque.