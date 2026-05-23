Malestar entre los pescadores cuando los bañistas se lanzan al río desde el puente "romano", en Cangas de Onís
La ola de calor provoca que bañistas se lancen al río Sella, perturbando la actividad de los titulares del coto
Ocurrió ayer al mediodía, cuando los termómetros rebasaban con creces los 25 grados. Una anécdota muy comentada y cada vez más habitual cuando aprieta el sol, pues, para paliar esta reciente ola de calor algún bañista se decantó por lanzarse a las aguas del Sella a su paso por Cangas de Onís, concretamente desde lo más alto de El Puentón, conocido también como puente "romano", pese a que es medieval, para refrescarse en estos coletazos de finales de mayo; en tanto, justo debajo del emblemático paso sobre el río, se encontraba el titular del afamado coto salmonero practicando la tradicional actividad de la pesca del salmón.
"¿Dónde están los municipales?", se preguntaban unos vecinos cangueses que contemplaron la escena desde las barandillas del Puente Nuevu, en la travesía de la N-625 (conocida años atrás como León-Santander por Cangas de Onís). Y es que, los pescadores que se acercan a ese lance salmonero deben pagar la preceptiva cuota a la Administración regional por tener derecho al coto. Sea como fuere, encima de apenas avistarse peces –salmones, truchas, reos...– tan solo restaba que cierta gente se tire al río para molestar al personal que abona religiosamente el canon.
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