María del Mar García Poo asume Agroganadería en Llanes tras la renuncia de Xuan Valladares
La edil de Vecinos x Llanes suma esta delegación a las de Medio Rural, Bienestar Animal, Consumo y Promoción del Empleo
El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, ha resuelto la delegación de competencias en materia de Agroganadería en la concejala María del Mar García Poo, de Vecinos x Llanes. El nuevo nombramiento se produce tras la renuncia al cargo, y la toma de razón por el pleno de la Corporación el pasado 14 de mayo, del concejal Xuan Valladares.
María del Mar García Poo ostentaba hasta ahora en el equipo de gobierno municipal las concejalías delegadas de Medio Rural, Bienestar Animal, Consumo y Promoción del Empleo, a las que suma ahora la de Agroganadería. La edil ostenta así mismo las concejalías de zona de Valmori (Balmori), Piedra, Quintana, Bricia, Lledíes (Lledías), Turancias (Turanzas), Rusecu (Rioseco), Rufríu (Riofrío), Los Caleyos (Los Callejos), Rales, Vibañu (Vibaño), Torrevega y La Llende (El Allende).
Funcionaria de Medio Rural
María del Mar García Poo, natural de Rales y jubilada de la administración, donde desarrolló toda su carrera profesional como funcionaria de Medio Rural, ha sido concejala del Ayuntamiento de Llanes en varias legislaturas, y desde 2023, como representante de Vecinos x Llanes, forma parte del equipo de gobierno municipal.
Desde diciembre de 2012 a junio de 2015, ostentó el cargo de diputada en la Junta General del Principado de Asturias por la circunscripción oriental, en las filas de Foro Asturias (FAC).
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