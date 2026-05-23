Nico Martínez Adega relata en Cangas de Onís su lucha contra el cáncer
El evento fue organizado por la asociación Juntos por Cangas
Nico Martínez Adega, campeón de España de piragüismo y campeón del mundo de maratón, entre otros numerosos éxitos, relató en Cangas de Onís su historia de superación: sobrevivió a un sarcoma de rodilla, un agresivo tipo de cáncer de hueso cuando apenas tenía siete años de edad. "Este es uno de esos días que te recuerdan por qué merece la pena esforzarse, apostar por hacer cosas diferentes y seguir creyendo en Cangas de Onís", comentó un miembro de la asociación Juntos por Cangas, que organizó el evento.
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