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Onís celebra su sextaferia anual en la pista del puerto con la participación de ganaderos y cazadores

El Ayuntamiento adjudica en 53.000 euros el desbroce y limpieza de 41 pistas ganaderas y 7 senderos, y el desbroce de 9 hectáreas de monte

Sextaferia en Onís, este sábado.

Sextaferia en Onís, este sábado. / Ayuntamiento de Onís

LNE

Benia (Onís)

El Ayuntamiento de Onís, ganaderos y cazadores del concejo realizaron este sábado la sextaferia anual de la pista del puerto que da acceso a Soñín y Belbín desde la localidad de Demués. Además, el Ayuntamiento de Onís ha adjudicado en 53.000 euros el desbroce y limpieza de un total de 63 kilómetros de 41 pistas ganaderas y 7 senderos, así como el desbroce de 9 hectáreas de monte en la Cuesta de Bobia de Arriba y en Beranzas, según ha informado el equipo de gobierno, que encabeza José Manuel Abeledo (PSOE).

Sextaferia en Onís, este sábado.

Sextaferia en Onís, este sábado. / Ayuntamiento de Onís

Sextaferia en Onís, este sábado.

Sextaferia en Onís, este sábado. / Ayuntamiento de Onís

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