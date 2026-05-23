Onís celebra su sextaferia anual en la pista del puerto con la participación de ganaderos y cazadores
El Ayuntamiento adjudica en 53.000 euros el desbroce y limpieza de 41 pistas ganaderas y 7 senderos, y el desbroce de 9 hectáreas de monte
LNE
Benia (Onís)
El Ayuntamiento de Onís, ganaderos y cazadores del concejo realizaron este sábado la sextaferia anual de la pista del puerto que da acceso a Soñín y Belbín desde la localidad de Demués. Además, el Ayuntamiento de Onís ha adjudicado en 53.000 euros el desbroce y limpieza de un total de 63 kilómetros de 41 pistas ganaderas y 7 senderos, así como el desbroce de 9 hectáreas de monte en la Cuesta de Bobia de Arriba y en Beranzas, según ha informado el equipo de gobierno, que encabeza José Manuel Abeledo (PSOE).
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