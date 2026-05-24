Cangas de Onís cierra 2025 con 1,6 millones de remanente: "Permite seguir impulsando inversiones y proyectos estratégicos"

El Ayuntamiento de Cangas de Onís ha cerrado el ejercicio presupuestario de 2025 con un resultado positivo, consolidando "una situación económica saneada y con capacidad de maniobra para afrontar nuevos proyectos e inversiones municipales", según las cuentas que ha presentado el gobierno local, que encabeza José Manuel González Castro (PP).

La liquidación del presupuesto, elaborada por la Intervención municipal, refleja unos ingresos reconocidos de 9,67 millones de euros frente a unos gastos de 9,51 millones de euros, lo que arroja un superávit presupuestario inicial de 162.617 euros. Tras los ajustes técnicos previstos en la normativa presupuestaria, el resultado presupuestario ajustado alcanza los 640.334 euros de "superávit real".

Estabilidad económica

Además, el Ayuntamiento presenta un remanente de tesorería para gastos generales (costes administrativos, operativos y de mantenimiento) superior a 1,6 millones de euros, situándose en más de 1,38 millones de euros una vez descontadas las obligaciones pendientes, lo que según las autoridades locales confirma "la buena liquidez y estabilidad económica de la administración local".

El informe destaca igualmente un ahorro neto positivo de 916.428 euros, indicador que evidencia la capacidad del Ayuntamiento para generar recursos propios y afrontar inversiones sin comprometer la estabilidad financiera.

Valoración "muy positiva"

En cuanto a la ejecución presupuestaria, las principales partidas de gasto se destinaron a personal, mantenimiento de servicios públicos y actuaciones de inversión, mientras que los ingresos municipales mantuvieron "un comportamiento estable, apoyados también en la captación de subvenciones y financiación procedente de otras administraciones". La carga financiera municipal continúa en niveles reducidos, por debajo del 4 por ciento de los ingresos corrientes, lo que permite mantener "una deuda controlada y compatible con la prestación de servicios y el desarrollo de nuevas actuaciones".

El equipo de gobierno ha valorado "muy positivamente" el cierre económico del ejercicio 2025, subrayando que estos resultados "permiten seguir trabajando con responsabilidad, garantizar los servicios públicos y continuar impulsando inversiones y proyectos estratégicos para el concejo".

Inversiones previstas

Entre las inversiones previstas, tal y como adelantó este periódico el pasado miércoles, figuran la urbanización del Campu Les Vares, en el barrio de Cangas de Arriba, con un presupuesto estimado de 500.000 euros; actuaciones previstas en la red viaria rural, especialmente la corrección de un hundimiento en el camino de Llueves, con 180.000 euros, y el acondicionamiento de los accesos a Miyar y Cebia. A ello se suma una partida adicional de 100.000 euros destinada a reparaciones en caminos y vías públicas, ideada para actuar en caso de nuevas necesidades en esta materia.

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Estas y otras inversiones suman una inversión de 1.137.000 euros, reservados gracias a la modificación de crédito aprobada en el último pleno municipal. Estos gastos serán sufragados íntegramente con fondos municipales procedentes del remanente líquido de tesorería.