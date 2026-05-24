Medio Rural licita en 223.000 euros la compra de un generador de hielo para la lonja de Llanes
La máquina producirá hasta 9.000 kilogramos diarios de hielo en escamas para una mejor conservación del producto marino
La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha sacado a licitación, por 223.654 euros, el suministro e instalación de un fabricador de hielo en escamas en la lonja de Llanes, con el fin de mejorar la conservación del pescado desde su captura hasta su primera venta. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 27 de mayo en la web de Medio Rural.
Este equipamiento supondrá una mejora importante, puesto que reforzará la calidad y frescura de la pesquería, aumentará la capacidad operativa de la lonja y mejorará la competitividad profesional. Además, la instalación utilizará dióxido de carbono (CO2) como refrigerante natural, una solución sostenible que permitirá reducirá el impacto ambiental asociado al sistema frigorífico, y adaptará la lonja a las nuevas exigencias de eficiencia energética y sostenibilidad.
Financiación europea
El contrato, cofinanciado en un 70 por ciento por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa), incluye la compra del generador de hielo, un grupo frigorífico y un condensador y las obras necesarias para garantizar su correcta integración y funcionamiento.
El fabricador contará con una capacidad de producción de entre 8.000 y 9.000 kilogramos de hielo cada 24 horas. Generará escamas de 2,1 milímetros de espesor mediante el uso de agua de red a una temperatura de entre 15 y 17 grados centígrados, y el hielo se descargará directamente a la cámara a través del techo.
El Gobierno de Asturias trabaja para lograr una actividad pesquera moderna y mecanizada, tanto a bordo como en tierra. Las líneas de actuación de la Consejería se orientan a apoyar la actividad de las cofradías y a fomentar que las nuevas generaciones vean en este sector una oportunidad para desarrollar su proyecto de vida.
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