La XLVII Marcha a pie del Centro Asturiano de Oviedo a Covadonga suma 131 caminantes
La caminata incluyó recibimiento en Cangas de Onís con música de gaitas y finaliza con un almuerzo de confraternidad y la entrega de medallas
La XLVII Marcha a pie del Centro Asturiano de Oviedo al santuario mariano de Covadonga concluyó al mediodía de este caluroso domingo, 24 de mayo, con la participación de 131 andarines en las tres etapas desarrolladas –las anteriores fueron los días 17 y 23–, uniendo la capital del Principado de Asturias con la cuna de la Reconquista.
El quinto tramo arrancó en Arriondas rumbo a la vieja capital del Reino, con avituallamiento en la plaza Camila Beceña -al filo de las 10.00 horas-, para, seguidamente, afrontar el sexto y último, este de 12 kilómetros de recorrido, entre la antigua Cánicas y la santa cueva de Covadonga.
Música de gaitas
A la entrada de la ciudad canguesa les aguardaba la Banda de Gaitas del Centro Asturiano de Oviedo y el Grupo de Baile Regional del CAO, que les acompañaron por la travesía de la N-625 y también por la Avenida de Covadonga, hasta la susodicha plaza Camila Beceña, donde ofrecieron una actuación.
Después, les recibirían en la explanada del chorrón de la santa cueva, en el Real Sitio, instantes previos a subir por la conocida como escalera de la promesa. Posteriormente, hubo almuerzo de confraternidad en el restaurante Gran Hotel Pelayo y entrega de medallas y reconocimientos.
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