Alumbrado ornamental con vistas a los festejos de San Antoniu, en Cangas de Onís

Este lunes, 25 de mayo, se iniciaron las tareas de colocación del alumbrado ornamental, a cargo de una empresa especializada, por las principales calles de la ciudad de Cangas de Onís con vistas a las fiestas patronales de San Antoniu, el Nuestru, que se desarrollarán a lo largo del mes de junio en la vieja capital del Reino de Asturias. Los primeros puntos de esa instalación se centraron en la transitada Avenida de Covadonga, principal arteria de la ciudad canguesa, en su confluencia con la calle Peñalver.

Las fiestas patronales de San Antoniu se celebrarán del 5 al 21 de junio y tendrán su "día grande" el sábado 13.