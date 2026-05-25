El cabraliego Javier García y su perra "Silva" se alzan con el Nacional de perros de rastro atraillado sobre jabalí salvaje, en Nava 

Nava albergó el pasado sábado, día 23, la cuarta edición del Campeonato de España de perros de rastro atraillado sobre jabalí salvaje, una cita ya consolidada dentro del calendario deportivo nacional y que volvió a reunir a algunos de los mejores rastreadores y perros de trabajo del país en una jornada marcada por el alto nivel competitivo y la espectacularidad del rastreo.

Organizada por la Real Federación Española de Caza junto al Consejo Superior de Deportes y la Federación de Caza del Principado de Asturias y con la colaboración del Ayuntamiento de Nava, la prueba convirtió los montes navetos en el escenario perfecto para demostrar la calidad, disciplina y capacidad de trabajo de los perros de rastro sobre jabalí salvaje.

El triunfo en categoría absoluta correspondió al cabraliego Javier García García, natural del núcleo rural de Ortigueru, y su perra "Silva", una azul de Gascuña hembra, que lograron imponerse con una puntuación final de 234,5 puntos tras una actuación muy sólida durante toda la competición.

La segunda posición fue para el gallego Adrián Otero López, junto a "Pepo", con 228 puntos; en tanto, el tercer puesto del podio lo ocupó el representante del País Vasco José Mari Iturralde Boto y su grifón "Linda", con 215 puntos.

El podio de la Copa Juvenil. / R. J. M. C.

Por otro lado, en la IV Copa de España Juvenil de perros de rastro atraillado sobre jabalí salvaje, la victoria se la anotó el también asturiano Marcos Alonso Hórreo y "Silva”", otra azul de Gascuña hembra, que finalizaron la prueba con 241 puntos.

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El segundo puesto fue para Julia Gutiérrez, de Cantabria, con "Lira" y 222 puntos, mientras que el gallego Hugo Caruncho Martínez logró la tercera posición junto a "Mesi", con 218 puntos.