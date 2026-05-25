Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

El cabraliego Javier García y su perra "Silva" se alzan con el Nacional de perros de rastro atraillado sobre jabalí salvaje, en Nava 

El Campeonato de España suma 33 participantes, y la Copa Juvenil reúne a 12 promesas

El asturiano Javier García en lo más alto del podio.

El asturiano Javier García en lo más alto del podio. / R. J. M. C.

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Nava albergó el pasado sábado, día 23, la cuarta edición del Campeonato de España de perros de rastro atraillado sobre jabalí salvaje, una cita ya consolidada dentro del calendario deportivo nacional y que volvió a reunir a algunos de los mejores rastreadores y perros de trabajo del país en una jornada marcada por el alto nivel competitivo y la espectacularidad del rastreo.

Organizada por la Real Federación Española de Caza junto al Consejo Superior de Deportes y la Federación de Caza del Principado de Asturias y con la colaboración del Ayuntamiento de Nava, la prueba convirtió los montes navetos en el escenario perfecto para demostrar la calidad, disciplina y capacidad de trabajo de los perros de rastro sobre jabalí salvaje.

El triunfo en categoría absoluta correspondió al cabraliego Javier García García, natural del núcleo rural de Ortigueru, y su perra "Silva", una azul de Gascuña hembra, que lograron imponerse con una puntuación final de 234,5 puntos tras una actuación muy sólida durante toda la competición.

La segunda posición fue para el gallego Adrián Otero López, junto a "Pepo", con 228 puntos; en tanto, el tercer puesto del podio lo ocupó el representante del País Vasco José Mari Iturralde Boto y su grifón "Linda", con 215 puntos.

El podio de la Copa Juvenil.

El podio de la Copa Juvenil. / R. J. M. C.

Por otro lado, en la IV Copa de España Juvenil de perros de rastro atraillado sobre jabalí salvaje, la victoria se la anotó el también asturiano Marcos Alonso Hórreo y "Silva”", otra azul de Gascuña hembra, que finalizaron la prueba con 241 puntos.

Noticias relacionadas

El segundo puesto fue para Julia Gutiérrez, de Cantabria, con "Lira" y 222 puntos, mientras que el gallego Hugo Caruncho Martínez logró la tercera posición junto a "Mesi", con 218 puntos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
  2. Multado con 200 euros por usa la baliza v16 pero no tener la botella obligatoria a mano: la Guardia Civil vigila los maleteros
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego completo de cuandos de acero inoxidable más barato del mercado todo por solo 5,99 euros
  4. El único hotel 'gran lujo' del norte de España está en un pueblo asturiano de 35 habitantes y atrae desde estrellas de Hollywood a jeques: 'Vendemos la sencillez del campo a clientes de alto nivel
  5. Multas de 200 euros en el interior del coche pese a detenerse en un semáforo en rojo y arrancar cuando se pone en verde: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  6. Fallece una mujer al caer con su furgoneta por un terraplén en Tineo: sus vecinos habían salido a buscarla al no saber nada de ella
  7. Luto en Avilés por la muerte repentina de Manu Menéndez, hijo de Manolo Egocheaga
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para la máquina de café italiano espresso más barata del mercado: por solo 24,99 euros

El cabraliego Javier García y su perra "Silva" se alzan con el Nacional de perros de rastro atraillado sobre jabalí salvaje, en Nava 

El cabraliego Javier García y su perra "Silva" se alzan con el Nacional de perros de rastro atraillado sobre jabalí salvaje, en Nava

El Llar de Corvera despide el Ibsen de la Casa de Encuentros de las Mujeres

El Llar de Corvera despide el Ibsen de la Casa de Encuentros de las Mujeres

Los alumnos del IES La Corredoria aprenden surfeando

Los alumnos del IES La Corredoria aprenden surfeando

Al menos 20 heridos tras la exposición a un aerosol desconocido en un centro comercial de Tokio

Al menos 20 heridos tras la exposición a un aerosol desconocido en un centro comercial de Tokio

"Castrillonízate", el nuevo plan de Castrillón para reforzar la identidad local y apoyar a sus vecinos

"Castrillonízate", el nuevo plan de Castrillón para reforzar la identidad local y apoyar a sus vecinos

Multa de 1.500 euros a un conductor pese a tener el coche aparcado correctamente: la Guardia Civil ya escanea las matrículas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el invernadero en vertical de terraza más barato del mercado: por solo 24,99 euros es ideal para el cultivo de plantas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el invernadero en vertical de terraza más barato del mercado: por solo 24,99 euros es ideal para el cultivo de plantas

Industria autoriza las esperadas labores de mantenimiento para el interior de la mina de Vega de Rengos: los trabajos reforzarán la ventilación y habilitarán una salida de emergencia

Industria autoriza las esperadas labores de mantenimiento para el interior de la mina de Vega de Rengos: los trabajos reforzarán la ventilación y habilitarán una salida de emergencia
Tracking Pixel Contents