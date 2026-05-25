"Juntos por Cangas" reclama baños públicos en el mercado dominical

"No estamos hablando de un lujo. No es una petición caprichosa ni una mejora estética. Es una necesidad elemental, casi primaria, que dice mucho de cómo se cuida —o se descuida— lo cotidiano. Los vendedores, que pasan horas al frente de sus puestos, se ven obligados a depender de la buena voluntad de los bares cercanos. Pedir permiso, consumir algo por compromiso, interrumpir su trabajo… pequeños gestos que, acumulados, terminan dibujando una situación que no debería normalizarse", dicen desde la Asociación "Juntos por Cangas", haciendo hincapié en la carencia de baños públicos.

"Resulta inevitable pensar en lo que sucede en Ribadesella, donde recientemente se han habilitado baños públicos a disposición de vecinos y visitantes. Una decisión sencilla, práctica, pero profundamente significativa", insisten.

"Porque gobernar también es esto: atender lo inmediato, lo que mejora la vida real de la gente sin necesidad de grandes discursos. En Cangas de Onís, el Mercado dominical no es solo un espacio de venta. Es identidad. Es economía local. Es turismo. Es conversación, tradición y comunidad. Es, en muchos sentidos, lo que mantiene vivo el pulso del domingo.

Por eso, quizá la pregunta no sea por qué hacen falta baños, sino por qué aún no los hay", apuntan desde ese colectivo.

"Invertir en el mercado no debería entenderse como un gasto, sino como una forma de cuidar lo que ya funciona, lo que ya aporta valor. Porque cuando se ignoran estas pequeñas grandes necesidades, el mensaje que se lanza —aunque no se diga en voz alta— es que lo esencial puede esperar. Y lo esencial, casi siempre, es lo primero que se debería atender", exponen.

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"Ojalá este tipo de demandas no se queden en comentarios de pasillo o conversaciones entre puestos. Ojalá alguien las escuche con la seriedad que merecen. Porque a veces, mejorar un pueblo no pasa por grandes proyectos, sino por decisiones tan simples como permitir que quienes lo sostienen cada domingo puedan, al menos, lavarse las manos sin tener que pedir permiso", sentencian.