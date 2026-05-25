La Feriona de Corao, sin ganado vacuno, su principal reclamo, debido a una alerta sanitaria
Los ganaderos expresan su preocupación por las pérdidas económicas derivadas de la dermatosis nodular contagiosa
Cinco años después de una edición restringida exclusivamente por el covid a profesionales del sector, con un aforo máximo de 1.500 personas y sin público general, ni mercado, ni puestos de venta ambulante, la Feriona de Corao vuelve a vivir una jornada anómala, sin ganado vacuno, su principal atractivo. Este lunes, empezaron a entrar los animales en el recinto. El «día grande» es este martes 26.
El motivo de que no haya vacuno es una alerta sanitaria ganadera: la Consejería de Medio Rural ha decretado la suspensión de la participación de reses de vacuno en concentraciones de animales como medida para contener la propagación de la dermatosis nodular contagiosa (DNC).
Pérdidas económicas
En consecuencia, la edición de este año contará con reciella (ganado menor, ovejas y cabras) y caballos, entre otras especies, así como con puestos ambulantes, pero carecerá del núcleo que define a la feria de ganado más importante del norte de España: la compraventa de vacuno. Los ganaderos consultados por este periódico mostraron ayer su preocupación por las pérdidas económicas derivadas de la medida, cuya duración dependerá de la evolución de la enfermedad.
La Feriona, que se celebra en el Castañéu de Corao y otras fincas de la localidad, actúa como termómetro anual de los precios y la salud del mercado ganadero. En los últimos años, aunque ha aumentado el precio del ganado, los profesionales del sector subrayan que las ventas apenas dejan beneficios, debido al aumento desproporcionado de los costes de producción (piensos, forraje, combustible, etcétera). Otras quejas habituales son los daños del lobo y la carga burocrática a la que tienen que hacer frente.
Más allá de su faceta comercial y de su importancia para el sector ganadero, la Feriona es descrita como un evento de gran arraigo popular y un atractivo turístico y cultural. Son miles las personas que se acercan cada año a Corao para disfrutar de este evento.
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