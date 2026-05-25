La peña Peñamellera Sportinguista celebra su décimo aniversario con dirigentes, jugadores y exjugadores
El presidente de la peña, Adrián Fernández, agradece la presencia de autoridades locales y deportivas en la celebración
La peña Peñamellera Sportinguista, que suma casi cien socios, celebró por todo lo alto su décimos aniversario. El evento incluyó una espicha en la que participaron dirigentes y antiguos jugadores del club rojiblanco. Entre los asistentes, el presidente ejecutivo del Sporting, Pepe Riestra; el responsable de relaciones institucionales del club, Joaquín Alonso; jugadores y exjugadores como Dani Queipo, Nacho Martín, Cristina Carbajal, Natalia Sobero, Jiménez, Redondo, y el presidente de de la Peña Sentimiento Rojiblanco-La Regence, y presidente de la Unión de Peñas Sportinguistas, Gustavo Alonso Suco.
El presidente de la peña Peñamellera Sportinguista, Adrián Fernández, dio las gracias a todos los que acompañaron este día a los peñistas, incluidos, además de los ya citados, los alcaldes de las dos Peñamelleras, José Manuel Fernández y José Antonio Roque. El encuentro se desarrolló en la cafetería Covadonga, de Panes.
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