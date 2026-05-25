La peña Peñamellera Sportinguista celebra su décimo aniversario con dirigentes, jugadores y exjugadores

La peña Peñamellera Sportinguista, que suma casi cien socios, celebró por todo lo alto su décimos aniversario. El evento incluyó una espicha en la que participaron dirigentes y antiguos jugadores del club rojiblanco. Entre los asistentes, el presidente ejecutivo del Sporting, Pepe Riestra; el responsable de relaciones institucionales del club, Joaquín Alonso; jugadores y exjugadores como Dani Queipo, Nacho Martín, Cristina Carbajal, Natalia Sobero, Jiménez, Redondo, y el presidente de de la Peña Sentimiento Rojiblanco-La Regence, y presidente de la Unión de Peñas Sportinguistas, Gustavo Alonso Suco.

El presidente de la peña Peñamellera Sportinguista, Adrián Fernández, dio las gracias a todos los que acompañaron este día a los peñistas, incluidos, además de los ya citados, los alcaldes de las dos Peñamelleras, José Manuel Fernández y José Antonio Roque. El encuentro se desarrolló en la cafetería Covadonga, de Panes.