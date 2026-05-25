El piragüista cangués Javier Sánchez, décimo en la Copa del Mundo de maratón de Bazhong (China)
También quedó undécimo en la distancia corta, en K-1
"Aquí como si fuésemos superfamosos: hay gente viéndolo hasta arriba. Además, nos organizaron muchísimas excursiones y eventos. Y unos recibimientos al bajar del autobús". Todo esto para flipar". Así resume el palista cangués Javier Sánchez García, que participó ayer, sábado, invitado por la organización, en la Copa del Mundo de maratón de Bazhong (China), en la modalidad de K-1 y representando a la selección nacional española de piragüismo, junto con el canoísta Fernando Busto Bandin.
En la distancia estándar, de 21 kilómetros, Javi Sánchez, quien en la actual temporada está encuadrado en el Club Piragüismo El Sella de Ribadesella, finalizó décimo, con un tiempo de 1 hora 24 minutos y 53 segundos, siendo la victoria para el danés Philip Knudsen -subcampeón del Mundo de maratón, en K-2, en 2025, con Mads Pedersen; y campeón de Europa, con Soren Maretti, en 2024, también en K-2-, con un registro de 1.20.46. El húngaro Noé Balint -campeón del Muno y de Europa en K-1 5.000 metros, en 2021-, quedó segundo y el igualmente magiar Csanad Sellyei, tercero.
En la prueba corta, de 3.400 metros, el kayakista cangués -vencedor del Descenso Internacional del Sella en 2024- firmó la undécima plaza (14 minutos y 27 segundos) en esa Copa del Mundo de maratón. Las tres primeras posiciones las coparon los húngaros Noé Balínt y Sellyei Csanad, primero (13.33) y segundo, respectivamente; en tanto, el británico James Russell completaría ese podium hombres senior K-1.
Por su parte, el canoísta Fernando Busto (Piragüismo As Torres), este en la modalidad de C-1, ganó la distancia corta de maratón (3,4 kilómetros), además de quedar segundo en la distancia estándar (21 kilómetros, en esta solo batido por el húngaro Peter Soltesz.
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