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El Real Grupo de Cultura Covadonga finaliza su marcha anual hacia Covadonga

El regidor de Cangas de Onís, José Manuel González Castro, se acercó a saludar a los participantes en la segunda etapa de la marcha

Marcha del Real Grupo de Cultura Covadonga al santuario cangués

Marcha del Real Grupo de Cultura Covadonga al santuario cangués

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Marcha del Real Grupo de Cultura Covadonga al santuario cangués / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

La segunda y última etapa de la XXXII Marcha a Covadonga del Real Grupo de Cultura Covadonga de Gijón se celebró este domingo. El tramo final tuvo lugar entre los aledaños de la iglesia parroquial Santa María de la Asunción, en la ciudad de Cangas de Onís, donde se acercó a saludarles el regidor popular José Manuel González Castro, y el santuario mariano de Covadonga.

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