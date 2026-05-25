Solicitan la medalla de oro de Cangas de Onís para "Ramonín, el de La Llongar"

Un grupo de vecinos de Cangas de Onís ha solicitado al Ayuntamiento, que preside José Manuel González Castro (PP), que se realicen los trámites oportunos para otorgar la medalla de oro de la ciudad de Cangas de Onís a Ramón Blanco Trespando, "como muestra de reconocimiento, gratitud y homenaje permanente a su extraordinaria labor humana, social y deportiva".

Ramón Blanco, más conocido por todos como ‘Ramonín, el de La Llongar’, representa una de esas figuras humanas cuya huella permanece viva en la memoria colectiva de los cangueses. Allá por el año 1990 fundó, junto a unos amigos, el Club Piraguas La Llongar –en realidad vino a ser una escisión del Club Piraguas Sirio– sobresaliendo una generación de chavales que pisan fuerte en el mundo del kayak y la pala.

"Tiempo, esfuerzo y dinero"

"Ramonín, no solo abrió la puerta de su casa, sino también la de su corazón, poniendo su tiempo, su esfuerzo, su dinero y su entrega al servicio de generaciones de niños y jóvenes. A través del piragüismo, ofreció a cientos de ellos una oportunidad de crecer en un ambiente sano, de aprender valores esenciales y de encontrar un camino de superación personal", dicen los autores de la iniciativa.

"Más de medio millar de niños y niñas, muchos de los cuales encontraron en el deporte una escuela de vida", se forjaron de la mano de Blanco Trespando. En torno a su labor se forjó no solo un club deportivo, sino una auténtica familia, basada en el compañerismo, el respeto, la constancia y el orgullo de pertenecer a Cangas de Onís, añaden en la instancia que han presentado.

"Trabajo incansable"

"Su trabajo incansable permitió que numerosos deportistas alcanzasen el más alto nivel en competiciones nacionales, llegando incluso algunos a formar parte del equipo nacional, situando a nuestro club y a nuestro concejo como referentes del piragüismo en España", abundan en el escrito, el cual esperan sea tenido en cuenta y, llegado el caso, aprobado por la Corporación.

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"Más allá de los éxitos deportivos, el mayor mérito de Ramonín ha sido su inmensa aportación humana y social, alejando a generaciones enteras de malos caminos, inculcar hábitos saludables, además de sembrar valores que aún hoy perduran en quienes tuvieron la suerte de crecer bajo su guía. Por todo ello, consideramos que Cangas de Onís tiene una deuda de gratitud con una persona que tanto hizo por su gente, por su juventud y por el nombre de nuestro municipio", sentencian los promotores de la iniciativa.