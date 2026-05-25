URA exige revisar el baremo de daños del lobo y reclama cacerías conjuntas entre la Administración, cazadores y ganaderos

La organización profesional agraria Unión Rural Asturiana (URA) ha presentado alegaciones al borrador del Plan de Gestión del Lobo en las que cuestiona tanto los métodos de control poblacional como el sistema de contabilización y compensación de los daños. El texto, remitido a la Consejería de Medio Rural, reclama un giro sustancial en la estrategia regional frente a los ataques de cánidos a la cabaña ganadera.

El primer punto de desacuerdo se centra en las herramientas de extracción de ejemplares. URA sostiene que la experiencia acumulada durante la vigencia del anterior plan demuestra que las cacerías conjuntas entre ganaderos locales, sociedades de cazadores y Administración han resultado ser "el método más eficaz para la reducción de daños y el control de ejemplares problemáticos".

Batidas coordinadas

A juicio de la organización, sin embargo, el borrador actual relega este procedimiento a una posición secundaria o residual. Por ello solicitan que las batidas coordinadas pasen a configurarse como herramienta prioritaria dentro de los métodos ordinarios de control, con una regulación clara y ágil.

En segundo lugar, la entidad alerta de una desviación significativa en las estadísticas oficiales. Según denuncia, los datos de daños por fauna salvaje que maneja la Consejería no reflejan la totalidad de lo ocurrido en el territorio asturiano, ya que "numerosos daños comunicados y tramitados a través de Agroseguro no son incorporados a las estadísticas oficiales".

Base de datos única

Esta dualidad de procedimientos genera, en opinión de URA, una "infravaloración evidente" de la incidencia real de los ataques sobre la cabaña ganadera. La solución que proponen pasa por articular mecanismos de coordinación e intercambio de información entre la Administración autonómica y Agroseguro, con el fin de integrar todos los daños acreditados en una base de datos única.

La tercera alegación aborda un vacío que los ganaderos consideran especialmente injusto: la falta de reconocimiento de los animales desaparecidos en ataques de fauna salvaje cuando no quedan restos localizables de forma inmediata. La orografía asturiana, argumenta la organización, provoca que en muchas ocasiones los animales atacados sean completamente devorados o desplazados, o que los restos aparezcan semanas después.

Situación profundamente injusta

"Ello genera una situación profundamente injusta para los ganaderos, quienes sufren pérdidas reales que actualmente no son reconocidas ni indemnizadas", señala el URA, que solicita que se incorporen procedimientos de valoración objetiva e indicios probatorios suficientes para considerar administrativamente estas bajas.

Más allá del plan de gestión del lobo, la organización ha presentado un segundo bloque de alegaciones específico sobre el baremo de indemnizaciones. En él critica la supresión de la categoría de cruce en el ganado equino, que a su juicio genera una clasificación inadecuada de numerosos animales procedentes de cruces, y reclama recuperar esa categoría con criterios objetivos basados en el morfotipo y no en el peso coyuntural en el momento del siniestro.

Daños agrícolas

Asimismo, URA considera que el criterio actual de desvieje en ovino y caprino –diez años para razas autóctonas y seis para las no autóctonas– carece de justificación técnica suficiente, por lo que pide una revisión y equiparación de edades.

En cuanto a los daños agrícolas y en praderas, URA sostiene que las cuantías no se ajustan a los costes reales de producción y critica que la valoración disminuya en función de la altitud, un criterio que tacha de no ajustado a parámetros técnicos ni económicos objetivos.

Gastos veterinarios

También reclama el abono del cien por ciento de los gastos veterinarios, frente a la limitación actual del quince por ciento del valor intrínseco del animal en caso de fallecimiento, y exige una identificación expresa de las razas autóctonas en el baremo para eliminar ambigüedades.

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El escrito, firmado por el coordinador general de URA, Borja Fernández Fernández, concluye solicitando que las alegaciones se incorporen al texto definitivo del plan y del baremo, adecuándolos a la realidad económica y productiva del sector agrario asturiano.