Víctor González, del Club Oriente Atletismo, subcampeón de España de Milla Máster

Suma y sigue. El Club Oriente Atletismo (COA), entidad liderada por Paco Martínez Soliño, continúa engordando su botín de preseas en la actual temporada de 2026. Ayer, sábado, en el Campeonato de España de Milla Máster, dilucidado en Sarón (Cantabria), en el marco de la XXII Milla Urbana de Cayón, Víctor González Carrera se alzó con la medalla de plata en la categoría M-35, con un registro de 4 minutos y 38 segundos. El título de campeón de España fue para Daniel Corrochano (Atletismo Tarancón), con 4.37, y el metal de bronce para David Gómez Salvador (Atletismo Torrelavega), con 4.39.

Fue una buena tarde de competición para una distancia no muy habitual en el programa atlético, pero que goza de un importante reclamo entre los corredores, pues los lugares en los que se compite atraen a gran número de espectadores, creándose un buen ambiente que anima la participación de los corredores generándose una gran cercanía entre público y atletas.El atractivo entorno de los pueblos cántabros es un aliciente más para la competición y en este caso Sarón y todo su entorno, como su proximidad al Parque de Cabárceno es un incentivo añadido para realizar el viaje.

Jesús M.ª Turiso M-75 y Jesús Vicario M-70 eran los primeros en sus respectivas categorías, mientras que entre las mujeres de esa misma carrera se coronaron M.ª Ascensión Olcina F-70, Jane Wickham F-65, María Nicolás F-60 y Sonia de la Calle F-55. Buenas marcas en general, pero los récords se resistían. En hombres de M-60 y M-65 los dos favoritos lograrían el oro, pues F. Javier Fontaneda M-60 y Juan F. Romera M-65 hicieron buenos los pronósticos, como también cumplió Marc Tort en M-55. En M-50, una de las más disputadas de la tarde, resultó vencedor, F. Javier Andrade a tan solo un segundo del récord del campeonato.

El resto de categorías femeninas, desde F35 a F50, que competían de forma conjunta, siendo las vencedoras Diana Pérez en F-35, Carmen aMazuecos F-40, Ana B. Bernalte F-45 y finalmente la que conseguiría el único récord del campeonato, Soledad Aurora Leiro que con 5:32 arrebataría el récord a Carolina Capdevila que lo batió en Polanco-2025 con 5:35.

Juan R. Pous en M-45 se llevaría la medalla de oro, con el mismo tiempo y porcentaje que el segundo Miguel Silla en una carrera también muy competida, Pedro J. Vega M-40. Los mejores porcentajes correspondieron a dos atletas de la categoría M-50 y F-50: Víctor Peña, segundo en su carrera y que aun sin ser el vencedor consiguió un mayor porcentaje de 89,21 % y Aurora Leiro que fue el unido récord y mejor porcentaje entre las mujeres al lograr 88,43 %.

Las carreras de mayor nivel y más disputadas, las M-45, con cuatro atletas entre los ocho mejores por porcentaje de campeonato y M-50 con tres atletas entre los cuatro mejores. Esto en cuanto a los hombres, respecto a las mujeres destacaremos la carrera F-45, categoría que ha colocado a tres atletas entre las cuatro mejores del campeonato. Solo se ha logrado un récord del campeonato, y es que los récords cada vez son más complicados de batir.

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Buena participación final de los atletas ya que han acudido a la carrera 115 atletas (85 hombres y 30 mujeres) igualando la cifra de Polanco el pasado año y siendo segunda tras Sagunto-2019 que congregó a 123 atletas.