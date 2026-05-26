Atención conductores: simulacro de incendio en un túnel de la autovía del Cantábrico en Asturias este miércoles

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a realizar un simulacro de incendio la noche del miércoles 27 al jueves 28 de mayo, entre las 23:00 y las 3:00 horas, en el túnel Ordovícico del Fabar de la Autovía del Cantábrico (A-8), a su paso por el concejo de Ribadesella.

Por ello, y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, el departamento que encabeza Óscar Puente ha anunciado que se cortarán al tráfico ambas calzadas del túnel, entre los kilómetros 326 y 330 de la A-8, habilitándose un desvío alternativo a través de la N-632, entre los enlaces de Pandu/Bones, salida 326, y Caravia, salida 330.

Accidente de un vehículo ligero

Para realizar el simulacro, se propone un escenario que comprende el accidente de un vehículo ligero en el interior del túnel, en el tubo sentido Santander. El tráfico se interrumpe ya que el vehículo queda en medio de la calzada obstaculizando los dos carriles y se declara un fuego. Otros vehículos quedan retenidos en las bocas de entrada del túnel, impidiendo el paso de la ayuda de emergencia.

El incidente se detecta en el Centro de Control por el DAI (detección automática de incidencias) y las cámaras del CCTV (circuito cerrado de televisión). Una vez se comprueba el incendio en el Centro de Control se activa el Plan de Autoprotección para hacer frente a la situación de riesgo, ejecutándose las actuaciones previstas en el protocolo.

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Simulacro muy completo

Se considera conveniente llevar a cabo este simulacro al existir la posibilidad de choques por alcance o contra los hastiales del túnel. El escenario propuesto implica la realización de uno de los simulacros más completos. Transportes ha realizado numerosos simulacros en túneles, entre los que destacan los llevados a cabo en la S-10 en Maliaño (Cantabria) o en la M-40 de Madrid en las calzadas superpuestas.