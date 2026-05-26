Concierto del coro "Los Lunes a las Ocho" y homenaje a los marineros fallecidos, este domingo, en la rula de Llanes
La formación coral interpretará un repertorio de habaneras, añadas, boleros y tangos en la lonja pesquera el próximo domingo
La lonja del pescado de Llanes será escenario de un concierto coral bajo el título “Música en la rula” el domingo 31 de este mes, a las 12,30 horas.
El protagonista será el coro “Los Lunes a las Ocho”, una agrupación de voces graves dirigida por Fernando y Óscar Allen, que interpreta habaneras, añadas, guabinas, zarzuelas, tangos y boleros. El acompañamiento incluye música de cuerda y, eventualmente, percusión.
Antes del concierto, una representación del coro embarcará en un pesquero para depositar un ramo de flores en el mar, en memoria de los marineros fallecidos.
El evento está organizado con la colaboración del Ayuntamiento de Llanes y de la Cofradía de Pescadores "Santa Ana", y será similar al que se celebró el 28 de junio del año pasado en el mismo escenario.
“Los Lunes a las Ocho”, integrado por más de una veintena de voces graves, toma su nombre de la costumbre de ensayar todos los lunes a las ocho de la tarde en el restaurante de comida india Royal Tandoori, en Oviedo. Además, todos los jueves se reúnen en la sidrería Marcelino de la capital asturiana para tocar, cantar y pasarlo bien.
Entre el amplio repertorio del coro figuran piezas como “Historia de un amor”, “Alma, corazón y vida”, “La paloma”, “Galopera”, “La muralla”, “En mi viejo San Juan” o “Viento del Norte”.
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