Las vacas van a la playa en Asturias: las insólitas imágenes de un grupo de "xatines" en la orilla de un arenal de Llanes en plena ola de calor

Ni las vacas soportan este calor asfixiante. Están produciendo menos leche, según aseguran los ganaderos, y algunas se atreven incluso a bajar a la playa para refrescar. Así pasó hace dos días en la playa de Borizu de Llanes. La cofradía de pescadores compartió en redes sociales un vídeo con las insólitas imágenes de un grupo de xatas en la orilla del popular arenal.

"Con este día de calor tan espectacular que estamos disfrutando, ¡nadie se quiere perder un buen baño en Llanes! Nos ha llegado a través de WhatsApp este vídeo increíble de unas 'xatines' que no han dudado en bajar hoy mismo a la arena de la playa de Borizu para refrescarse y disfrutar del Cantábrico", escribieron junto al vídeo, que se ha hecho viral.

Más de 36 grados

Asturias encadena este martes seis días de calor extremo, que ha batido todos los récords de temperaturas en un mes de mayo. La peor jornada fue la del viernes cuando Mieres alcanzó una máxima de 36,3 grados. Este lunes Oviedo llegó a los 34,9 grados, siendo una de las temperaturas más altas del país, superando incluso a Cáceres, Almería, Granada o Madrid.

Hoy los termómetros rozaron los 30 grados en Colunga (29,9), Gijón (29,4) y Oviedo (29,3), mientras que las mínimas se situaron en los 11,2 en el Puerto de Leitariegos. La máxima en Llanes este martes está en 23,5 grados. Esta noche fue casi tropical: 16,7 grados se registraron en Oviedo y 16 en Gijón.

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La explicación científica de esta anomalía no responde a una sola causa, sino a la suma de varios factores atmosféricos. Ángel Gómez, delegado de la AEMET en Asturias, detalla cuatro elementos principales: "Un anticiclón sobre Europa; una dorsal estacionaria situada en el oeste de Europa en niveles medios y altos de la atmósfera; cielos despejados y calentamiento solar de la superficie; y viento de componente sur y llegada de aire africano, que al descender la Cordillera Cantábrica encuentra presiones hidrostáticas mayores, se comprime y aumenta su temperatura".