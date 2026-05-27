La 38.ª Media Maratón "Ruta de la Reconquista" bate récord de participación: 1.500 inscritos

Cangas de Onís volverá a ser el epicentro del atletismo popular asturiano este sábado, 30 de mayo, con motivo de la disputa de la trigésima octava edición de la Media Maratón EDP-Ruta de la Reconquista, considerada como la decana de ese tipo de pruebas en ruta de cuantas se celebran en la comunidad autónoma, organizada por el Club Cangas de Onís Atletismo, con un récord histórico de participación: 1.500 atletas inscritos.

La salida se dará a las 17.30 horas, justo delante de la Casa Consistorial, en plena avenida de Covadonga, principal arteria de la ciudad, desde donde los participantes afrontarán los 21.097 metros de un recorrido con paso por el santuario mariano de Covadonga antes de regresar de nuevo a la vieja capital del Reino. Una cita que, edición tras edición, mantiene intacto su carácter popular y su condición de prueba decana del calendario atlético en ruta de Asturias.

Un recorrido único

La Ruta de la Reconquista, que fue presentada este mediodía en el salón de actos del Ayuntamiento cangués, con la asistencia del alcalde José Manuel González Castro; el edil de Deportes, Agustin García; el gerente del Patronato Deportivo Municipal, José María Prieto; y los representantes del club Cangas de Onís Atletismo, Emilio Prada Blanco y Javier Escandón Martínez, ha logrado labrarse la confianza de varias generaciones de corredores.

Salida de una edición anterior de la Media Maratón EDP-Ruta de la Reconquista / J. M. Carbajal

Nacida en el año 1988, la Media maratón se ha consolidado como una fecha marcada en rojo para los runners asturianos, a los que se suman cada vez más participantes procedentes de otras comunidades autónomas e incluso de distintos países europeos. Además de su historia, la prueba destaca por un recorrido único, entre Cangas de Onís y el Real Sitio de Covadonga, que combina exigencia deportiva, atractivo turístico y una profunda vinculación con el territorio. Muchos aficionados aprovechan el último sábado de mayo para realizar su visita anual a la Virgen de Covadonga, situando a la Ruta de la Reconquista entre las grandes medias maratones turísticas del calendario nacional.

Solidaridad con "El Ángel de Javi"

La 38ª Media Maratón EDP Ruta de la Reconquista volverá a unir deporte y solidaridad. En esta ocasión, la organización realizará su aportación solidaria a la asociación "El Ángel de Javi", entidad que colabora en la investigación y la lucha contra el síndrome de NEDAMSS, una enfermedad rara.

Dentro de esta misma línea solidaria, mañana jueves, a las 19.30 horas, el salón de actos del Ayuntamiento de Cangas acogerá la presentación del libro “Ruta de la Reconquista. Historia de una media maratón, 1988-2025”, escrito por Luis Alberto Salcines y Toni Fernández y presentado por el periodista Javier G. Caso. El libro, patrocinado por el Ayuntamiento de Cangas de Onís y por el Club Cangas de Onís Atletismo, tendrá un precio de 10 euros y toda la recaudación será donada a la Asociación "El Ángel de Javi".

Luis Salcines, historia viva de la prueba

Uno de los grandes nombres propios de esta edición será, precisamente, Luis Salcines Pérez, hijo adoptivo de Cangas de Onís y único corredor que ha conseguido completar todas las ediciones disputadas de la Media Maratón Ruta de la Reconquista.

Aunque no luchará por los puestos de cabeza, Salcines volverá a colocarse en la línea de salida para buscar una nueva llegada a meta en la decana del calendario atlético asturiano, una prueba de la que forma parte desde su nacimiento y cuya historia ha contribuido ahora a dejar recogida en un libro.

Récords, premios y Queso de Gamonéu

La Media Maratón EDP Ruta de la Reconquista mantiene también el atractivo competitivo para los atletas más rápidos. Antes de que la pandemia interrumpiese durante más de un año el calendario popular, Nuno Costa y Paula Mayobre establecieron los actuales récords absolutos de la prueba, unas marcas que todavía permanecen vigentes.

El Club Cangas de Onís Atletismo repartirá 3.300 euros en premios en metálico, 750 para quienes batan las mejores marcas gracias a la colaboración de la Asociación de empresarios de la comarca de los Picos de Europa (Incatur) y el restaurante La Casa de la Fabada, en La Venta (Cangas de Onís). Además, fiel a una de las tradiciones más singulares de la carrera, quienes crucen la meta en primera posición recibirán una pieza de la Denominación de Origen Queso de Gamonéu.

Cangas de Onís recibirá atletas de élite cuyo objetivo será subir a lo más alto del podio de la Media maratón de Asturias en la plaza Camila Beceña, a las 20.00 horas. Alejandro Onís, Irene Pelayo y Dolores Marco, que ya saben lo que es vencer en la Ruta de la Reconquista, Abdelfatah Dalal, Ismael Viéitez o María Suárez parten como favoritos y favoritas en la prueba con más tradición del calendario asturiano.

Liebres para ayudar a los corredores

Un año más, la prueba contará con servicio de liebres para ayudar a los participantes a alcanzar sus objetivos. Corredores de los clubes Cangas de Onís Atletismo, 195 Metros Alto Nalón y Correr Asturias marcarán diferentes ritmos de carrera, con tiempos previstos desde 1 hora y 30 minutos hasta 2 horas, en intervalos de cinco minutos.

Esta labor permitirá que muchos corredores puedan regular mejor su esfuerzo en un recorrido tan emblemático como exigente, especialmente por el tramo de subida hacia Covadonga y el posterior regreso a Cangas de Onís.

Retransmisión en directo por televisión

La 38ª Media Maratón EDP Ruta de la Reconquista podrá seguirse en directo por televisión y también en streaming a través de www.rutareconquista.es. Además, la señal se emitirá en las pantallas instaladas en la zona de meta, acercando la emoción de la carrera al público presente en Cangas de Onís.

La retransmisión contará con cámaras fijas en distintos puntos del recorrido, cámaras en la zona de meta, dos unidades móviles, drones y un set de entrevistas con expertos desde el que se seguirá la cabeza de carrera y los momentos más destacados de la prueba.

Cangas, destino deportivo natural

Cangas de Onís, puerta del parque nacional de los Picos de Europa, recibe cada año a miles de visitantes atraídos por su paisaje, su tranquilidad, su patrimonio, su gastronomía y la esencia natural de Asturias. En los últimos años, el municipio ha reforzado además su posicionamiento como destino turístico deportivo de referencia.

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A lo largo del año, Cangas de Onís acoge más de medio centenar de pruebas de disciplinas muy variadas. Entre todas ellas destaca la Media Maratón EDP Ruta de la Reconquista, un evento que nació hace casi cuatro décadas y que abrió camino a muchas de las carreras populares que hoy forman parte del calendario deportivo asturiano. Este sábado, la decana volverá a unir Cangas de Onís y Covadonga con 1.500 historias sobre el asfalto.