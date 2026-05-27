Asturias, posible escenario de un ambicioso proyecto cinematográfico internacional: Cangas, Covadonga y los Lagos tienen muchas posibilidades de convertirse en localizaciones

El estadounidense John K. Corser, productor ejecutivo y antiguo senior vicepresidente de producción de Universal Studios USA, y el irlandés Conor Harringto, presidente de Trinity Motion Pictures, han visitado Asturias con el objetivo de explorar la región para el rodaje de una ambiciosa producción audiovisual a gran escala, centrada en uno de los periodos más significativos de la historia de Asturias y de España.

La visita formaba parte de la fase de evaluación en la que ambos productores están recorriendo distintos enclaves del territorio asturiano, valorando su patrimonio histórico, capacidad logística y el respaldo gubernamental para acoger dicha producción. Entre los aspectos destacados se encuentran la diversidad de escenarios naturales, que incluyen montañas, bosques y costa, así como localizaciones emblemáticas.

Coproducción hispano-irlandesa

El proyecto cinematográfico, actualmente en fase de desarrollo, se plantea como una coproducción hispano-irlandesa. Una serie global de alto presupuesto, de diez episodios en inglés, con potencial para tres temporadas, impulsada por el estudio Landers & Cofiño, con sede en la ría de Avilés, establecido en 2024 por la productora ejecutiva australiana Janelle Landers y el gimnasta olímpico asturiano Saúl Cofiño, con el objetivo de producir películas y series de televisión, prestar servicios de producción y fomentar la interacción entre profesionales del audiovisual en la región.

El alcalde cangués –segundo por la derecha– con los productores. / J. M. Carbajal

Asturias reúne, en palabras de los productores, "condiciones de riqueza paisajística excepcionales" para realizar el proyecto, lo que la posiciona como candidata dentro de una preselección de varias provincias españolas. Según Saúl Cofiño, "el interés de Cangas de Onís y Gijón nos ayudará en la preparación del dosier final, que se enviará a las más importantes plataformas audiovisuales del mundo. Confiamos, en recibir en algún momento respuesta por parte del gobierno del Principado de Asturias, al ser un proyecto estratégico y de especial relevancia para todos los asturianos, dado que un rodaje de estas características supondría un importante impulso para la proyección internacional de la región, además de impactar positiva y significativamente en la identidad y la economía asturiana".

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Visita a Cangas de Onís

Los productores fueron recibidos en el Ayuntamiento de Cangas de Onís por el alcalde José Manuel González Castro, tras realizar un recorrido por algunos de los enclaves más emblemáticos de Asturias, entre ellos los Lagos de Covadonga, la basílica y el santuario mariano de Covadonga. Por la tarde está previsto un encuentro para abordar distintas cuestiones relacionadas con la actualidad y la perspectiva del sector audiovisual asturiano, en el que estuvo presente el presidente del Partido Popular (PP) de Asturias y portavoz parlamentario en la Junta General del Principado, Álvaro Queipo, además de Jallene Landers.