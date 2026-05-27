La atleta riosellana Paula Bustio (COA) al Nacional sub-14

La riosellana Paula Bustio Tejero, de 11 años de edad, que milita en las filas del Club Oriente Atletismo, disputará el próximo fin de semana, días 30 y 31 de mayo, en el Estadio Olimpic Camilo Cano de La Nucía (Alicante), el Campeonato de España sub-14 individual, una cita a la que llega tras completar una gran temporada y conseguir la clasificación entre las mejores atletas nacionales.

Desde hace tres años, la categoría sub-14, masculina y femenina, cuenta con un Campeonato de España individual con un formato especial, pues, a diferencia de otros campeonatos, para lograr la clasificación no basta con realizar una única prueba, sino que las atletas deben competir en un triatlón, formado por tres disciplinas. Existen cinco modalidades diferenciadas, de la A a la D, y cada una incluye pruebas distintas.

La joven de Ribadesella, inició la temporada en el mes de septiembre con un objetivo muy claro: clasificarse para el triatlón B, compuesto por las pruebas de 1.000 metros, salto de longitud y lanzamiento de jabalina. Durante todos estos meses ha trabajado para mejorar sus marcas y situarse entre las 36 mejores de España. Y lo ha logrado.

Paula, estará en la localidad alicantina de La Nucía con la décima mejor puntuación de todas las participantes, un resultado que confirma su enorme progresión y el gran nivel mostrado durante toda la temporada. Además, Paula Bustio hará historia para el Club Oriente Atletismo, ya que se convierte en la atleta más joven del COA en participar en un Campeonato de España. También será la atleta más joven de todas las participantes en este Campeonato de España Sub-14, un dato que da todavía más valor a su clasificación.

Durante la temporada, Paula acumula ya tres medallas: oro, en jabalina; plata, en 220 metros vallas; y bronce, en pruebas combinadas. A todo ello hay que sumar su clasificación para las finales de 80 metros, 80 metros vallas, 500 metros, 1.000 metros y salto de longitud, siendo la atleta de su edad, con más finales disputadas.

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Desde el Club Oriente Atletismo "queremos felicitar a Paula por su esfuerzo, constancia y compromiso durante toda la temporada. Su presencia en el Campeonato de España Sub-14 es ya un premio al trabajo bien hecho y un motivo de orgullo para el COA, para Ribadesella y para todo el atletismo del Oriente de Asturias", apunta la entidad deportiva, con sede en Bricia (Posada de Llanes), que lidera Paco Martínez Soliño.