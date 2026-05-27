Cabrales acuerda con los ganaderos una actuación urgente para llevar agua a la majada de Amuesa

Unos cincuenta ganaderos se concentraron este miércoles en Carreña de Cabrales para exigir una solución a la falta de agua en la majada de Amuesa, una protesta que se saldó con un acuerdo entre ganaderos y Ayuntamiento para ejecutar una nueva traída desde una fuente situada a unos dos kilómetros de distancia. El Consistorio se comprometió a aportar el material y a subirlo entre el 8 y el 15 de junio, mientras que los ganaderos pondrán la mano de obra para intentar resolver una situación que amenaza con obligarles a bajar las reses del puerto apenas unas semanas después de haberlas subido.

El compromiso se alcanzó después de que los ganaderos registraran un escrito en el Ayuntamiento, leído a las puertas de la Casa Consistorial por el coordinador general de URA, Borja Fernández. En el documento, la organización agraria, que convocó la protesta, denuncia la "grave problemática" derivada de la falta de agua en Amuesa y carga contra la "dejadez absoluta" del Ayuntamiento, la Consejería de Medio Rural y el parque nacional de los Picos de Europa.

Acuerdo inmediato

La solución pactada pasa por instalar una nueva conducción para llevar agua desde una fuente hasta una charca existente en la majada, en una actuación que obligará a salvar más de dos kilómetros y un notable desnivel. El principal afectado es Guillermo Echizarreta Mier, que subió el ganado el pasado miércoles a Amuesa y que ve en este compromiso una salida de urgencia. "Se comprometieron entre el 8 y el 15 a subir otra manguera y subir el material que haga falta para hacerlo", explicó. Sobre la disposición del sector a implicarse en la actuación, añadió: "Juntándonos como nos juntamos hoy aquí, yo creo que lo podemos hacer".

Los ganaderos, junto al Ayuntamiento de Cabrales. / María Terente Nicieza

Echizarreta considera que la medida "puede servir", aunque también planteó una actuación de mayor alcance para el futuro: "Podrían hacer una balsa como lo que hay en la sierra del Cuera, que estaría bien para nosotros y sería bueno también a la hora de incendios como punto de carga de agua".

Riesgo para la campaña

Pese al acuerdo, los ganaderos insisten en la urgencia de la actuación. Echizarreta advirtió de que, si la falta de agua no se corrige a tiempo, tendrá que bajar de nuevo las vacas en apenas unas semanas. "Subí las vacas el miércoles pasado, y sobre el 15 o 20 de junio tendré que bajarlas otra vez, cuando aún no pasaron los tres meses que tengo que estar en el puerto", afirmó.

Ese regreso anticipado podría implicarle una sanción administrativa, además de comprometer la alimentación del ganado para el invierno. "Tendré que bajarlas para los prados y es lo que tengo que segar para el invierno para ellas", explicó el ganadero, que recordó el gasto extraordinario que ya asumió la pasada campaña: "El año pasado ya tuve que comprar más de la mitad de la cebada". El afectado subrayó que la situación "viene de lejos" y "cada vez se va agravando más".

Reclamación de URA

En el escrito, URA asegura que la escasez de agua en Amuesa ya fue trasladada a Medio Rural en la primera reunión mantenida tras las elecciones agrarias, así como al presidente del Principado en un encuentro celebrado en octubre del año pasado. La organización añade que los propios ganaderos habían denunciado antes la situación mediante escritos registrados en el Ayuntamiento de Cabrales y en la Consejería.

Borja Fernández lee el escrito entregado en el Ayuntamiento. / María Terente Nicieza

Fernández recordó además que la dirección del parque nacional de los Picos de Europa atribuyó el origen del problema a una supuesta excesiva carga ganadera, una tesis que URA rechaza. A juicio de la organización, el hecho de que las fuentes sigan secas después de semanas de lluvia demuestra que la causa no está en la presión del ganado, sino en la falta de actuaciones eficaces. Según expuso el coordinador de URA, hace años se instaló una manguera provisional para trasvasar agua, pero aquella conducción no tenía el diámetro adecuado y nunca resolvió la situación. Esa instalación, añadió, continúa abandonada sobre el terreno.

La posición del Parque

Una de las dudas que persisten entre los afectados es la posición de la dirección del Parque ante la actuación acordada. Según trasladó el alcalde de Cabrales, Jose Sánchez, a Borja Fernández en la reunión posterior al registro del escrito, desde la dirección del Parque "no va a haber interferencias" en la operación.

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URA avanzó que hará seguimiento del compromiso y advirtió de que no dará por cerrado el conflicto hasta que el abastecimiento quede garantizado. En ese sentido, Fernández subrayó: "No nos va a temblar el pulso a la hora de seguir convocando lo que haya que convocar hasta que el problema se solucione".