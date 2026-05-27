El cangués Borja Martínez (La Cerezal Team), tercero en la Milla Urbana de Cayón (Cantabria)

El atleta cangués Borja Martínez Rodríguez (La Cerezal Team de Ribadesella) se subió al tercer cajón del podio en la XXII Milla Urbana Real Valle de Cayón, en la categoría popular de federados, disputada en Sarón (Cantabria), el pasado sábado, 23 de mayo. Completó los 1.609 metros del recorrido en 4 minutos y 35 segundos, siendo batido por centésimas por Álvaro Pardo Martín y Víctor Carriles Matanza, primero y segundo, respectivamente, ambos del equipo Carcoba-Ribamontan al Mar.

Por su parte, en el Campeonato de España Máster de Milla en Ruta, también dilucidado en la localidad cántabra de Sarón, Alfredo Begega (La Cerezal) quedo noveno en su respectiva categoría M-45, con 4 minutos y 49 segundos; en tanto, otro integrante de La Cerezal Team, el riosellano Francisco López de Dios, 'Iki', se clasificó en sexta posición en M-50, con un tiempo de 4 minutos y 57 segundos.