El cangués Vitorín Fernández arrasa con su ganado ovino en el Concurso Regional de Pola de Laviana
Obtuvo los premios a la mejor oveja y el mejor carnero del certamen, entre otros
El cangués Vitorín Fernández Díez fue uno de los grandes triunfadores con sus espectaculares ejemplares de oveja de raza Carranzana en el Concurso-Exposición Regional que se desarrolló el pasado sábado, 23 de mayo, en el recinto ferial de Pola de Laviana. Se llevó los primeros premios en la categoría de ovejas y también de carneros; así como el primer premio en la categoría de corderas con dientes de leche. Además, sus llamativos ejemplares cosecharon, igualmente, el segundo premio en corderas de dos palas; otro segundo en carneros; y el segundo en lotes. Todo un gran éxito para ese joven ganadero de Cangas de Onís.
"En 2018 participé por primera vez en ese Concurso, logrando un tercer premio en corderos. Ocho años después, con mucho esfuerzo, disgustos, alegrías y consejos de amigos, grandes criadores de la raza, así como la ayuda de la familia -especialmente su mujer, Davinia Díaz Alonso- y sobre todo con muchísima ilusión conseguí esos premios en ese Concurso Regional de Laviana", explicó Vitorín Fernández, quien, aprovechó para felicitar al resto de participantes "que presentaron también animales muy merecedores de premios y pusieron las cosas difíciles a los jueces".
Esa raza de ovino es procedente de las comarcas de Carranza y las Encartaciones, de Vizcaya (País Vasco) y zonas montañosas de Cantabria y Asturias. La importancia de esta raza reside, tanto en la propia economía, derivada de sus producciones: leche, carne y lana, como de la función que desempeña en el campo de la ecología, aprovechando los recursos naturales de zonas desfavorecidas y de montaña, y como reserva genética, al ser animales perfectamente adaptados a zonas de medio difícil y elevada pluviometría.
Asimismo, el ganadero cangués, que cría sus ejemplares de Carranzana en una finca en la zona de Avalle (Parres), a los amigos que le ayudaron con el manejo " y me acompañaron a pasar un día de los marcados en rojo en el calendario", dijo. Eso sí, quiso dedicar este éxito en el Concurso-Exposición Regional a una persona que estaría muy orgullosa de él en estos precisos momentos: su padre, fallecido hace unos años. "Allá donde estés sé que estarás orgulloso y todo esto sin tí sería imposible".
- La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
- El BOE hace oficial la ITV cada seis meses: recoge la norma para los vehículos con más de 10 de antigüedad
- Multas de 200 euros en el interior del coche pese a detenerse en un semáforo en rojo y arrancar cuando se pone en verde: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Multado con 200 euros por usa la baliza v16 pero no tener la botella obligatoria a mano: la Guardia Civil vigila los maleteros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza para butaca más barato del mercado: por solo 8,99 euros el pack
- Dramático suceso en la playa de Salinas: desaparece un joven arrastrado por la corriente
- Un vecino de Villaviciosa, al borde de la muerte por la picadura de una víbora: 'Pude contarlo, un niño igual no hubiera tenido tanta suerte
- Los socorristas de Gijón rescatan a varios jóvenes del agua tras un momento de apuro en San Lorenzo