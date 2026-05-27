El cangués Vitorín Fernández arrasa con su ganado ovino en el Concurso Regional de Pola de Laviana

El cangués Vitorín Fernández Díez fue uno de los grandes triunfadores con sus espectaculares ejemplares de oveja de raza Carranzana en el Concurso-Exposición Regional que se desarrolló el pasado sábado, 23 de mayo, en el recinto ferial de Pola de Laviana. Se llevó los primeros premios en la categoría de ovejas y también de carneros; así como el primer premio en la categoría de corderas con dientes de leche. Además, sus llamativos ejemplares cosecharon, igualmente, el segundo premio en corderas de dos palas; otro segundo en carneros; y el segundo en lotes. Todo un gran éxito para ese joven ganadero de Cangas de Onís.

"En 2018 participé por primera vez en ese Concurso, logrando un tercer premio en corderos. Ocho años después, con mucho esfuerzo, disgustos, alegrías y consejos de amigos, grandes criadores de la raza, así como la ayuda de la familia -especialmente su mujer, Davinia Díaz Alonso- y sobre todo con muchísima ilusión conseguí esos premios en ese Concurso Regional de Laviana", explicó Vitorín Fernández, quien, aprovechó para felicitar al resto de participantes "que presentaron también animales muy merecedores de premios y pusieron las cosas difíciles a los jueces".

Vitorín, con la cordera campeona del certamen. / Cedida

Esa raza de ovino es procedente de las comarcas de Carranza y las Encartaciones, de Vizcaya (País Vasco) y zonas montañosas de Cantabria y Asturias. La importancia de esta raza reside, tanto en la propia economía, derivada de sus producciones: leche, carne y lana, como de la función que desempeña en el campo de la ecología, aprovechando los recursos naturales de zonas desfavorecidas y de montaña, y como reserva genética, al ser animales perfectamente adaptados a zonas de medio difícil y elevada pluviometría.

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Asimismo, el ganadero cangués, que cría sus ejemplares de Carranzana en una finca en la zona de Avalle (Parres), a los amigos que le ayudaron con el manejo " y me acompañaron a pasar un día de los marcados en rojo en el calendario", dijo. Eso sí, quiso dedicar este éxito en el Concurso-Exposición Regional a una persona que estaría muy orgullosa de él en estos precisos momentos: su padre, fallecido hace unos años. "Allá donde estés sé que estarás orgulloso y todo esto sin tí sería imposible".