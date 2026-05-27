Los cangueses Javier y Marta González, quintos en el exigente Raid de los Pirineos, prueba puntuable para las Series Europeas de Raid Aventura y también para la Liga Española
Formaban parte del equipo "Saltamones", junto a José Manuel Rivas y Ricardo Ortega
"Hicimos una quinta posición que nos deja muy contentos, porque solo cinco equipos de los treinta y dos inscritos pudimos completar la totalidad del recorrido", comentó el cangués Javier González García tras disputar este pasado fin de semana, 23 y 24 de mayo, la tercera edición del Pyrene Raid (El Raid de los Pirineos), en la comarca oscense de la Jacetania, formando parte del equipo "Saltamontes", junto a la también canguesa Marta González García, José Manuel Rivas y Ricardo Ortega, después de invertir 28 horas y 31 minutos.
La categoría Élite era la más exigente, con un recorrido de nada menos que 184 kilómetros y 7.200 metros de desnivel, en doce secciones, que los equipos participantes debían completar en un tiempo máximo de 29 horas y en autosuficiencia, donde compitieron representantes de diversos países de Europa (Francia, Finlandia, Estonia, República Checa, Holanda, Bélgica y España). Además, era puntuable para las Series Europeas ARWS (Adventure Racing World Series), así como también para la Liga Española de Raid Aventura.
Los franceses del equipo “XTTR63&SCA” se llevaron la victoria en la susodicha categoría Élite después de invertir 25 horas 30 minutos y 19 segundos, siendo la segunda plaza para los también galos del equipo “Absolu Raid-Cap Ganguise”, estos con 26 horas 44 minutos y 29 segundos. Terceros clasificados quedaron los aragoneses del equipo “Peña Guara-Toyota Huesca-Aramovil” con 27 horas 3 minutos y 45 segundos; en tanto, en cuarta posición finalizó el equipo "Raiverd", con 27 horas 39 minutos y 37 segundos.
- La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
- El BOE hace oficial la ITV cada seis meses: recoge la norma para los vehículos con más de 10 de antigüedad
- Multas de 200 euros en el interior del coche pese a detenerse en un semáforo en rojo y arrancar cuando se pone en verde: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Multado con 200 euros por usa la baliza v16 pero no tener la botella obligatoria a mano: la Guardia Civil vigila los maleteros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza para butaca más barato del mercado: por solo 8,99 euros el pack
- Dramático suceso en la playa de Salinas: desaparece un joven arrastrado por la corriente
- Un vecino de Villaviciosa, al borde de la muerte por la picadura de una víbora: 'Pude contarlo, un niño igual no hubiera tenido tanta suerte
- Los socorristas de Gijón rescatan a varios jóvenes del agua tras un momento de apuro en San Lorenzo