Los cangueses Javier y Marta González, quintos en el exigente Raid de los Pirineos, prueba puntuable para las Series Europeas de Raid Aventura y también para la Liga Española

"Hicimos una quinta posición que nos deja muy contentos, porque solo cinco equipos de los treinta y dos inscritos pudimos completar la totalidad del recorrido", comentó el cangués Javier González García tras disputar este pasado fin de semana, 23 y 24 de mayo, la tercera edición del Pyrene Raid (El Raid de los Pirineos), en la comarca oscense de la Jacetania, formando parte del equipo "Saltamontes", junto a la también canguesa Marta González García, José Manuel Rivas y Ricardo Ortega, después de invertir 28 horas y 31 minutos.

Javier y Marta en un anterior Raid Aventura. / Cedida

La categoría Élite era la más exigente, con un recorrido de nada menos que 184 kilómetros y 7.200 metros de desnivel, en doce secciones, que los equipos participantes debían completar en un tiempo máximo de 29 horas y en autosuficiencia, donde compitieron representantes de diversos países de Europa (Francia, Finlandia, Estonia, República Checa, Holanda, Bélgica y España). Además, era puntuable para las Series Europeas ARWS (Adventure Racing World Series), así como también para la Liga Española de Raid Aventura.

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Los franceses del equipo “XTTR63&SCA” se llevaron la victoria en la susodicha categoría Élite después de invertir 25 horas 30 minutos y 19 segundos, siendo la segunda plaza para los también galos del equipo “Absolu Raid-Cap Ganguise”, estos con 26 horas 44 minutos y 29 segundos. Terceros clasificados quedaron los aragoneses del equipo “Peña Guara-Toyota Huesca-Aramovil” con 27 horas 3 minutos y 45 segundos; en tanto, en cuarta posición finalizó el equipo "Raiverd", con 27 horas 39 minutos y 37 segundos.