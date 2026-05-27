FestiAMAS 2026 celebra en Llanes su tercera semifinal este sábado: "El concejo es un referente cultural en Asturias"
Cuatro bandas asturianas competirán en el concejo oriental por un puesto en la gran final del concurso, que busca impulsar el talento joven
El certamen FestiAMAS 2026 pone esta semana rumbo a Llanes, donde se celebrará la tercera de sus eliminatorias. El entorno de la playa de El Sablón, en el corazón de Llanes, acogerá el escenario principal del evento, que dará comienzo el sábado 30 de mayo a partir de las 16:30 horas. A esa hora arrancarán los preparativos técnicos para recibir sobre las tablas a las cuatro bandas que competirán en esta ronda.
Las formaciones seleccionadas para esta cita son Emma May, Milana Bonita, Huyendo con Asteria y Arcea. Cada una de ellas dispondrá de su espacio sobre el escenario para intentar conquistar al jurado técnico y lograr así un puesto en la gran final del concurso. El evento fue presentado en Llanes por el alcalde, Enrique Riestra, y la concejala de Cultura, Priscila Alonso.
Formato itinerante
El FestiAMAS mantiene en su edición actual un formato itinerante, concebido como escaparate del talento emergente y las nuevas producciones discográficas de grupos asturianos de muy diversos estilos.
La velada del sábado será grabada para su emisión televisiva, ya que las distintas fases del certamen se emiten a través de la TPA. Esta cobertura pública permite que las actuaciones desde los distintos concejos participantes lleguen a los hogares de toda la región, multiplicando así la difusión de la cultura generada por los colectivos y artistas inscritos en el festival.
Llanes, referente cultural
Al hilo de esta presentación el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, ha manifestado: "Llanes vuelve a demostrar que es un referente cultural en Asturias. Ser sede de esta tercera semifinal del FestiAMAS es el resultado de un trabajo constante por situar a nuestro concejo en el mapa artístico de la región, apostando por iniciativas que respalden el talento joven. Invito a todos los llaniscos, y a quienes nos visitan, a sumarse a esta cita con la música el sábado en El Sablón".
Priscila Alonso, concejala de Cultura, ha señalado por su parte que "esta es una oportunidad perfecta para dar visibilidad a los nuevos valores de la escena musical asturiana, y también para que el público disfrute de un evento fresco, auténtico y de calidad. Como concejala de Cultura, no puedo estar más satisfecha de que nuestro municipio sea, un año más, el escenario elegido para una de las semifinales del FestiAMAS".
Respaldo de instituciones y empresas
El certamen cuenta con el respaldo de varias instituciones y empresas asturianas. En concreto, esta tercera semifinal en Llanes disfruta del patrocinio del Ayuntamiento de Llanes y del Gobierno del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos y del Instituto Asturiano de la Juventud. A estas administraciones se suman la colaboración de Caja Rural de Asturias y de la distribuidora digital EmuBands, entidades que contribuyen a garantizar los medios y las infraestructuras necesarias para el desarrollo del circuito musical.
Llanes es uno de los ocho ayuntamientos —junto con Castrillón, Valdés, Cangas del Narcea, Mieres, Laviana, Pravia y Oviedo— que han apostado por colaborar con la visibilidad de nuestros músicos, y la creación de un circuito de conciertos de referencia en la región en el que puedan actuar nuestras numerosas y talentosas formaciones musicales. El grupo ganador en la semifinal de Llanes se clasificará para disputar la gran Final 2026, durante las fiestas de San Mateo en Oviedo.
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