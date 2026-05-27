Las infantiles Safira Trespalacios y Martina Collado, del Club Oriente Atletismo, al Nacional de carreras por montaña por selecciones autonómicas

La localidad andaluza de Alcaudete (Jaén) albergará este fin de semana el Campeonato de España de carreras por montaña individual y por selecciones autonómicas en Edad Escolar, organizado por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), una cita en la que el Club Oriente Atletismo volverá a estar representado a nivel nacional.

En esta oportunidad, la entidad deportiva que lidera Paco Martínez Soliño, contará con dos atletas en categoría infantil —de 13 y 14 años— dentro de la selección asturiana de la especialidad: Safira Trespalacios Morales y Martina Collado García, dos jóvenes deportistas que afrontan con ilusión una competición exigente y muy completa.

La competición constará de sendas pruebas: el sábado, se disputará el kilómetro vertical; mientras, el domingo, será el turno de la carrera en línea, por lo que las participantes tendrán que demostrar resistencia, fuerza y capacidad de adaptación en dos formatos muy diferentes de carrera por montaña.

El Campeonato de España individual y de selecciones autonómicas de carreras por montaña en Edad Escolar estará regulado por lo dispuesto en el Reglamento de CxM de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y por la presente Normativa Específica.

Safira Trespalacios, llega a esta cita como actual campeona de Asturias, título que logró hace apenas dos semanas en el Oro Trail Race, disputado en Pola de Lena. Es una de las atletas que más destacadas en la especialidad de trail, con excelentes resultados tanto en pruebas celebradas en Asturias como fuera de la región. Además, también sobresale en atletismo, donde este último fin de semana consiguió la medalla de plata en los 1.000 metros obstáculos.

Por su parte, la cabraliega Martina Collado García también representa el espíritu polideportivo de las jóvenes atletas del COA. Martina, compagina el atletismo con el fútbol en las filas del CD Llanes y ya sabe lo que es vestir la camiseta de Asturias, puesto que también ha formado parte de la selección asturiana de fútbol.

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"Desde el Club Oriente Atletismo queremos destacar el mérito de ambas deportistas, que con su trabajo, compromiso y entusiasmo siguen demostrando que el futuro del deporte en el Oriente de Asturias viene pisando fuerte", dicen ante esta nueva cita del calendario nacional.